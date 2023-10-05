兩輪四輪跑起來 大和推薦2檔優質股

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交通工具概念股悄悄啟動，大和資本證券最新升評巨大（9921）至「買進」，研判明年上半年庫存會進一步改善，東陽（1319）第三季營收表現搶眼，支撐股價高檔不墜，呼應大和資本觀察精準，落後補漲的「兩輪」與領跑的「四輪」指標股，攜手加足馬力。

大和資本證券9月底才帶領巨大前往歐洲路演，整體來說，截至目前的庫存消化進度，比巨大經營管理階層預期慢（尤其在美國市場），然預期2024年上半年庫存會消化更快速，並於2025年恢復正常水平。大和資本證券認為，考量明年上半年庫存進一步改善，將成為近期股價的催化劑（catalyst），建議旗下投資人把握產業處下行循環時，逢低加碼巨大這樣的優質產業龍頭。

依據外資所做財務模型，巨大獲利將在今年落底，每股稅後純益（EPS）是8.93元，2024年起重拾成長動能，EPS成長3成以上、至11.82元，2025年續增為13.95元，呈逐年加溫態勢。

東陽則是車用概念股中的強勢代表，股價隨業績加溫，近期數度挑戰80元以上價位。

大和資本指出，東陽營運亮眼，第三季營收得益於售後維修（AM）市場強勁、大陸OEM事業復甦，達成市場預期的104.8％，超越過往季節性表現，預估動能將延續到第四季，並延伸到2024年第一季的旺季。