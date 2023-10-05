台南登革熱還在燒 專家曝埃及斑蚊「這特性」：傳播力驚人

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台南本土登革熱累計1萬2741例，逼近1.3萬例大關，疫情尚無明顯降溫跡象，面對疫情還在燒，民眾又不樂見化學防治，專家呼籲，化噴用意是殺死環境中成蚊，台南傳播登革熱病毒的埃及斑蚊壽命長，平均1隻可存活30至45天，1次吸血5、6個人才產卵，終其一生最多可傳播7、80人，這也登革熱難以根除的原因，噴藥滅蚊是疫情發生的必要手段。

台南今天新增228例分別為東區47例、南區39例、永康區及北區各35例、中西區28例、安南區14例、仁德區7例、關廟區6例、安平區5例、歸仁區4例、新化區及佳里區各2例，安定區、西港區、將軍區及新營區各1例。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心博士黃旌集指出，台南、高雄、屏東傳播登革熱病毒的病媒蚊是埃及斑蚊，其特性是壽命比白線斑蚊長，且相較白線斑蚊一次叮咬1、2個人就足夠產卵，埃及斑蚊一次要叮咬5、6個人，才會去產卵，假設羽化後第2天開始吸血，每3天一次生殖循環，終其一生可感染數十人。

他說明，正因埃及斑蚊壽命長，一次可吸血5、6人，且很快就飛走，一旦帶有病毒就會傳播很多人，當有疫情發生時，當務之急就是盡速殺死帶有病毒的成蚊。

針對民眾經常反映化學防治相關問題，疾管署也找來台灣大學昆蟲系名譽教授徐爾烈解惑。徐爾烈指出，目前還沒有針對登革熱的疫苗或治療藥劑，在疫情流行的地方，顯示環境中成蚊可能帶有登革熱病毒，這些成蚊終身帶病毒且可活1個月到1個半月，這段期間如不趕快消滅，就可能叮一個傳一個，不斷傳播病毒。

徐爾烈提到，消滅病媒蚊使用殺蟲劑是必要的，但目前化學防治使用藥劑都是經由環境部核准的環境衛生用藥，室內使用防治藥劑以合成除蟲菊精為主，這類藥劑對哺乳類毒性較低，人體一般可正常代謝，至戶外施用有機磷殺蟲劑-亞培松為殺幼蟲劑，也屬低毒性藥劑。

衛生局說明，配合室內化學防治或強制孳清家戶可憑衛生局、衛生所開立證明向公司請一天的室內化學防治或半日強制孳清配合防疫假，也籲請所有企業主協助配合。