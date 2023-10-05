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物價漲幅高！ 綜所稅免稅額將調整 四口之家初估可省逾2800元

  • 中時即時 吳靜君
物價漲幅高！綜所稅免稅額等將調整，四口之家初估可省稅2800元以上。報稅示意圖。（吳靜君攝）
物價漲幅高！綜所稅免稅額等將調整，四口之家初估可省稅2800元以上。報稅示意圖。（吳靜君攝）

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物價上漲，民眾可再享受減稅利益！綜所稅的免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額及身心障礙扣除額以及課稅級距都到了調整標準，依此來算，四口之家可以多5萬6000元可以扣除，省稅2800元以上，如果2024年度的綜合所得調整，民眾2025年申報時可望受惠。

根據計算，免稅額從現行的9.2萬提高到9.7萬元；標準扣除額從12.4萬元提高到13.1萬元；薪資扣除額從20.7萬元提高到21.8萬元；身心障礙扣除額也可從20.7萬元提高到21.8萬元。

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