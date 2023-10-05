大河文藝季開跑 沉浸鍾肇政文學世界體驗美好青春

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桃園市客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會共同辦理「2023鍾肇政文學生活園區－大河文藝季願景系列活動」，今在鍾肇政文學生活園區龍潭武德殿辦理活動開跑記者會，正式宣布大河文藝季系列活動將於10月5日至11月25日陸續推出一系列以文學為主軸的活動，邀民眾共襄盛舉，沉浸在鍾肇政的文學世界。

客家局長、桃園市客家文化基金會執行長林昭賢表示，這次文藝季以《新編鍾肇政全集》第十冊收錄的長篇小說〈青春行〉為活動核心理念，以「青春」一詞延伸規劃活動，如：孩童期盼長大成人體驗青春的「午後文學俱樂部」；青少年此刻正享受著青春的「大河壯遊」文學營；走過青春歲月回味無窮的「文學走讀」；經由鍾老對於回憶青春，臨摹出對於情感展現的青春行特展及街區參與式藝術作品，展現文學多彩多姿的一面。

這次特展，由獨立策展人蕭言軒策畫與整合，以在地場域鏈結、小說式場景延伸及藝術轉譯再結構為核心，邀請與桃園具有地緣關係的藝術創作者盂施甫、林祐聖與林彥翔三位藝術家，以不同立場、媒材及創作脈絡，針對「鍾老文學」、「龍潭地區」、「記憶紀念」等議題為大河文藝季量身打造。

林昭賢說，規畫上特別致敬鍾肇政在台灣本土大河式長篇小說的筆耕貢獻，以大河三部曲「展覽從人出發」、「展覽朝向戶外」與「展覽走入室內」作為形塑特展的結構，從第一階段9月26日起連續3日的參與式藝術工作坊，到第二階段「展覽朝向戶外」將在10月5日起於鍾肇政文學生活園區、龍潭武德殿等室外空間展出民眾共創成果與藝術家裝置作品，接續第三階段「展覽走入室內」10月18日起進入龍潭武德殿，展出《青春行》主題展件及年度藝術創作，收攏系列活動所有重要時刻同步對焦特展，三部曲層層推疊，呈現2023年大河文藝季《青春行》。

系列活動內容精彩可期，相關活動已於10月5日開放報名，後續有更精彩的一系列活動陸續公布，可關注鍾肇政文學生活園區粉絲專頁（https://www.facebook.com/ChungChaochengLiteraryPark）及桃園市客家文化基金會粉絲專頁（https://www.facebook.com/tyhcf2016）查詢。