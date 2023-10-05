馬斯克收購社交平台X以來 每月廣告收入腰斬

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全球首富馬斯克（Elon Musk）去年10月收購社交平台X（前身為推特）以來，因各種大幅度轉變讓X無法挽留許多廣告大戶。根據路透報導，這導致X的每個月美國廣告收入至少出現55％的年跌幅。

知情者透露，X執行長亞卡利諾（Linda Yaccarino）會在5日跟那些為去年為馬斯克提供收購推特所需融資的銀行會面，扼要地講解X的業務計劃以消除銀行疑慮。

根據追蹤廣告支出的分析公司Guideline資料，X去年12月的美國廣告收入年跌78％，這是自馬斯克收購以來年跌幅度最大的一個月。雖然後來跌幅有所縮小，但最新資料顯示其8月廣告收入仍年跌60％。X拒絕評論相關數據。

馬斯克承認X營收受創，並歸咎於激進者對廣告商的施壓。他9月抨擊「反誹謗聯盟」（ADL）指責他是反猶太主義者，和X平台有愈來愈多反猶太言論，讓許多廣告商在壓力下撤走廣告，是導致X廣告收入大跌60％的背後主因。

ADL在4日表示任何指責其導致X損失都是錯誤說法，強調其準備開始在X平台上刊登廣告，向X和其用戶表達ADL對抗仇恨的重要訊息，並重申其沒有主導杯葛X的立場。

就在ADL表示要恢復廣告的同一天，部份X用戶反應平台改變媒體新聞的呈現方式，他們在閱讀特定文章時，無法找到新聞連結與和標題。馬斯克日前曾表示為了讓平台呈現方式更美觀，正考慮改變文章的呈現方式。

亞卡利諾上周公開表示，過去12周以來已有1,500個品牌的廣告重回X平台。在100大廣告商裡有90％已回來，強調X可望在明年初恢復獲利。

馬斯克7月讓推特改名為X，做為其讓該平台轉型的計劃之一，即仿傚中國微信那樣提供包括支付等各類型服務，讓X成為一個無所不包的app。