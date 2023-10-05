嘉縣小犬來襲有風無雨 電桿冒火花後停電一度影響3萬餘戶

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小犬颱風在沿海地區造成上萬戶停電，經台電人力搶修，原今傍晚6點只剩1939戶沒來電，但之後又陸續傳出多處電線桿冒火花後斷電，停電戶數一度暴增至3萬401戶，至晚間9點沿海還有4635戶未來電，台電嘉義區處表示，因小犬只帶來強陣風、未下雨，導致沿海地區鹽塵大量卡在礙子上，產生不正常洩漏電的火花現象而停電。

嘉義縣自4日深夜陸續傳出停電災情，最多停電戶數達1萬6000多戶，多數集中在沿海鄉鎮，到今5日下午6點剩不到2000戶尚未復電，不過傍晚過後，東石、義竹鄉等地不是未復電，就是來電沒多久又斷電，且多數居民都反應看到電線桿冒火花後停電。

台電嘉義區處表示，電桿設備會冒火花主要是鹽塵引起，主要是沿海吹強陣風卻沒下雨，無雨狀態導致鹽塵害飛揚更加惡化，空氣中大量鹽塵附著在電桿設備上，結果試送電成功後，鹽塵又產生不正常洩漏電的短路情形，電桿上礙子及被覆罩產生火花，造成線路重複跳脫或因保護機置而停電，現只能靠人工將礙子上的灰塵清除、排塵後再一一復電，已動用人力漏夜搶修中。

因遲遲不來電，不少民眾晚餐只能摸黑點蠟燭，簡單吃泡麵、罐頭果腹，或三五成群坐在家門口閒聊、乘涼，度過難忘的颱風天。立委蔡易餘也肯定台電人員的辛苦，表示台電從昨天拚到今天，但這次狀況讓搶修變得很辛若，呼籲民眾多體諒，不要急。