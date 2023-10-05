工作浮台不敵小犬猛吹 泳渡日月潭漂3千公尺抵水社碼頭

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小犬颱風5日上午越過中央山脈掠過台灣，南投縣國姓、埔里、日月潭等地出現焚風，國姓測站上許10時40分觀測到37.9度高溫，民眾直呼：「熱爆了，吹來的風都是熱的。」日月潭也罕見刮7級、8級強陣風，原本繫在伊達邵岸邊工作浮台，纜繩不敵浪濤鬆脫，浮台漂3000公尺吹抵水社。

小犬颱風5日上午8時許從鵝鑾鼻登陸，上午10時許颱風眼距日月潭最近，日月潭受到暴風圈過境影響刮起7級、8級風，潭面掀起3級以上浪花，甚至出現水霧，連繫在伊達邵岸邊工作浮台纜繩鬆脫，浮台隨著浪濤被吹往水社碼頭，造成停放水社碼頭岸邊遊艇遭波及。

水社碼頭的遊艇業者說，日月潭地區中午過後平均風力4級、5級，伴隨7級、8級強陣風，發現潭面突然漂來一座大型工作浮台，擔心停放碼頭的遊艇遭撞壞，多方詢問得知該座浮台原本固定在伊達邵水域，因固定纜繩鬆脫，竟然泳渡日月潭，漂了3000公尺到水社，緊急請工作浮台業者出面處理。

「從番社漂到水社這邊，四處飛、四處撞，超級危險。」業者委請的日月潭漁夫邊駕駛舢舨邊說，日月潭下午平均風力4級、5級，伴隨7級、8級強陣風，硬將工作浮台拖回原處曠日費時，因此就近固定在水社碼頭邊，待6日颱風過後、風勢減緩，再將工作浮台拖回伊達邵固定。