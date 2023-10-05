遠雄港現增發行3,500萬股 擴大投資自貿港區

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遠雄港（5607）今（5）日董事會決議通過現金增資認股基準日等相關事宜，預計增資發行3,500萬股，將用於轉投資子公司，擴大遠雄港自貿區投資布局，10月31日為現增認股基準日。

遠雄航空自由貿易港區是國內唯一空運境內關外的自貿港，逐步形成AI產業供應鏈，近期與國際繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）的物流通路商即將完成簽約，將進駐遠雄自由貿易港區二期，據了解，還有5、6家科技電子大廠洽談中，包括超微（AMD）與遠雄港談過，是否進駐正在評估中。

為吸引更多國際企業及台商回流，桃園市府將盤點航空城周邊產專區及工業區腹地，結合遠雄自貿港區，共同推出「19＋N」航空城自由貿易專區，讓企業能夠以「前店後廠」的營運模式，擴大規模、產業升級、數位轉型。「前店」指在自由貿易港區，物流、簡易加工，「後廠」指讓生產線充分利用、技術升級，適用進口高稅率原料在課稅區工廠加工後要全數出口的事業，享有稅費優惠有助於降低成本，讓MIT產品可更快捷的爭取到全球貿易商機。

目前遠雄自由貿易港區二期進駐廠商較一期有更多半導體、電子業大咖，海外廠商大概佔三分之一，主要從陸港、歐美轉移。許多廠商著眼台灣法令鬆綁、運輸配送、關務運作成熟，在稅率方面除了營所稅，其他都是0稅率，並可配合外籍移工，加上自貿區居亞太樞紐，到西太平洋只要17個小時、海運24小時可達，貨物進出快速，符合半導體、電子業行銷國際的需求。