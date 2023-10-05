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王毅見巴基斯坦外長 願集中精力助實現國家發展

  • 中時即時 李文輝
王毅見巴基斯坦外長願助集中精力實現國家發展。（大陸外交部）
王毅見巴基斯坦外長願助集中精力實現國家發展。（大陸外交部）

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中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅5日在出席第三屆中國-西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇期間會見巴基斯坦外長吉拉尼。王毅強調，中方願與巴方分享現代化機遇，幫助巴國克服暫時困難，集中精力實現國家發展。

王毅表示，中國大陸和巴基斯坦是全天候全面戰略夥伴，兩國之間已結成鐵桿友誼。中巴關係經歷了歷史風雲考驗，牢不可破、堅不可摧，保持著強勁發展勢頭。今年是中國大陸國家主席習近平提出共建「一帶一路」倡議10周年和中巴經濟走廊啟動10周年。走廊建設迄今，為巴經濟發展和人民福祉帶來了實實在在的利益。站在新的起點，期待雙方百尺竿頭，進一步建設增長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊、開放走廊，實現走廊的高品質發展。

王毅說，中方歡迎卡卡爾總理率團到中國大陸出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，相信這將為中巴關係發展注入新的動力。中方願同巴方分享現代化機遇，幫助巴基斯坦克服暫時困難，集中精力實現國家發展。

吉拉尼祝賀中國大陸74周年國慶，高度評價巴中關係和中巴經濟走廊取得的豐碩成果，表示發展對華關係一直是巴外交政策的基石，未來將始終如此。吉拉尼說，中巴經濟走廊幫助巴方實現經濟轉型，為巴方帶來了重要利益。感謝中方在經濟金融等方面為巴方提供的寶貴支持。巴方將採取有力舉措，保護中方在巴人員、專案和機構安全。巴方高度讚賞習近平主席和中方為維護地區和平穩定發揮的重要作用，中方促成沙特和伊朗實現和解，不僅有利於中東和平，對地區穩定也具有重要意義。

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