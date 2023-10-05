李顯龍曝亞洲面對3大挑戰 中美在台海熱區存在誤判風險

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新加坡總理李顯龍5日在「亞洲前瞻峰會2023」（Asia Future Summit）的閉幕對談上，以「展望亞洲的未來」為題致辭，強調亞洲仍是潛力巨大、生機勃勃的區域。亞洲國內生產總值有望在不久的將來，超越全球其他地區的總和。

但在李顯龍看來，亞洲面對三大挑戰。據新加坡聯合早報網報導，首先是日益加劇的地緣政治競爭，尤其是在中美之間。李顯龍認為，中美都不尋求衝突，但兩國之間的分歧很深。「兩國日益視對方為對手，發生意外和誤判的風險始終存在，尤其是在台灣海峽等危險的熱點地區。這令亞洲國家感到很擔憂。」

李顯龍指出，「去風險」可以理解，但「去風險」本身是有風險和成本的，這可能導致經濟分岔（bifurcation），後果不僅侷限在經濟領域。

但他不認為前景一片灰暗。雖然不同國家會更傾向與其中一方或另一方靠攏，但幾乎所有國家都希望與中美雙方為友。第三方國家會尋求能讓它們最大限度自由行動的政策，它們因此會努力維持區域合作和保持區域開放。

李顯龍說：「這無疑將是個更複雜的區域，但不太可能分裂成兩個陣營。」

其次，亞洲各國之間也存在糾紛，如釣魚台或尖閣諸島爭議，以及南海爭端。李顯龍說，亞洲國家必須把彼此間的整體關係，與這些具體難題隔離開來，建立互信，繼續為了共同利益務實合作。

最後一個挑戰是民族主義和保護主義抬頭。李顯龍呼籲各國政府抵抗這樣的趨勢，尋求集體而非各自的安全與福祉。他說：「要讓亞洲在面對這些困難下，仍能實現潛能，我們都須要展現高水準的政治家風範，有專注於共同利益的堅定決心。」

李顯龍還談到，中國大陸的經濟增長近期放緩，人口也逐漸老齡化，但它預計仍將每年增長4.5％至5.5％。憑著龐大且不斷擴大的消費市場、技術日益熟練的勞動力，以及迅猛的科技發展，中國大陸將繼續是主要的增長引擎。

然而，要實現亞洲的潛能，需要適當的條件，過去數十年來穩定的全球和區域環境，對亞洲的活力和繁榮至關重要。李顯龍說：「我們希望未來幾十年，亞洲能延續和平與經濟發展。但這遠不是必然的（far from guaranteed）。未來取決於我們所做的選擇。」

他認為，亞洲必須做好三件事：一、亞洲各國要維護和鞏固開放包容的區域架構；二、深化區域經濟一體化；三、各國須管理好內部的社會與政治發展，建設能為亞洲繁榮做貢獻的穩定社會與國家，並擁有獲得人民委託去追求區域合作的政府。

李顯龍以緬甸為例說，緬甸問題體現了一個國家的國內紛擾如何阻礙區域合作，並把難題輸出到鄰國。他強調，對每個國家而言，國內穩定是有效進行對外合作的先決條件。「國際關係對一國的安全與繁榮至關重要，但一國的外交政策始終取決於國內政治的支持。」

李顯龍也說，合作共贏符合每個國家的利益，但也必須現實地認識到在動盪的世界中實現這一目標的困難。