渣打：非美貨幣走勢偏弱 中長期商品貨幣兌美元可能小幅攀升

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渣打銀行財富管理團隊5日表示，預期美國聯準會可能會以比先前預期更慢的速度降息，限制美元的下行空間，美元維持高檔震盪，預期美元在未來1-3個月將落在103.6上下，非美貨幣走勢偏弱，但中長期商品貨幣兌美元可能小幅攀升。

美國的GDP成長預期被上調，而其他國家的增長預期則被下修。渣打銀行財富管理團隊下調歐元兌美元未來3個月和12個月的預測分別至1.09和1.12，英國經濟面臨的下行風險，預計英鎊兌美元未來3個月目標價1.26，未來12個月1.30；日本央行不急於推動貨幣政策正常化，預估美元兌日圓3個月和12個的目標分別上調至145和135；預期商品貨幣（澳幣、加幣和紐幣）在未來幾個月將進入橫盤整理，中長期而言，商品貨幣兌美元可能小幅攀升；大陸央行近期的寬鬆政策導致美中利差擴大，預期美元兌離岸人民幣短期內將升至7.30上方，未來12個月維持在7.10偏弱格局。

渣打銀行財富管理團隊預期隨著美國聯準會升息接近尾聲，焦點轉向經濟衰退風險，金價在上半年一波上漲後走勢趨緩，預估未來12個月目標價可能落在每盎司2010美元。至於油價的部份，因油國組織及盟友供應緊張的背景下，預估未來3個月的油價維持溫和看漲，西德州中級原油每桶價格落在90美元，預估未來12個月油價將回落至每桶75美元，然大陸經濟走向仍然是影響油價搖擺的一個關鍵因素。