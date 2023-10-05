小犬過境蘭嶼街道滿目瘡痍 林右昌明赴現場勘災

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中央災害應變中心今（5日）晚舉行小犬颱風第9次工作會報，會前內政部長林右昌先召開蘭嶼災後復原專案會議，了解災情並指示災後救援工作重點，決定明早前往屏東參加消防英雄追悼會後，中午親自前往蘭嶼勘災，協調災後復原工作，盡速讓蘭嶼居民恢復家園。

此次蘭嶼測得超過17級的超級強風，造成不少災情。據統計，共16人受傷，1322户停電，17座基地台毀損，多處房屋受損或倒塌，蘭嶼國小與朗島國小校舍受損嚴重，開元港內有70至80艘船艇翻覆或沉沒，港旁道路被倒塌電桿阻隔以致吊車無法到碼頭進行覆沒船艇吊掛作業，所幸目前島上民生物資無虞。

中央災害應變中心已調度人力與資源，將於明日赴蘭嶼協助救災，第一波台電、中油、中華電信、消防局的專業技術人員19人，於明早9時搭乘3架次國軍與空勤直昇機前往，協助修復基礎設施。

此外，台東縣政府也已協調4艘貨船在富岡漁港待命，明早10時開始裝載維生物資、油料、基礎設施維修零件等，預計在明晚深夜出發，後天（7日）清晨可抵達蘭嶼。另協調海巡艇支援，將於7日上午載送國軍17人前往蘭嶼協助復原工作。

由於開元港內數十艘船艇翻覆，航道受阻以致補給貨輪無法進港，目前已採取運用舊港的方式來應變。林右昌已請交通部了解掌握舊港運行狀況，並與台東縣政府聯繫，確認貨船入港規畫。

指揮中心副指揮官交通部政務次長胡湘麟表示，東部與南部地區多所學校受損嚴重，請醫衛環保組預先規畫因應風災過後的環境整理、疫情及消毒工作，請教育部督促地方政府進行校園復原清理等相關事項，協助受損學校復課。另地方政府若申請支援事項，請相關部會主動積極調度協助，務求將災害損失降至最低。