十一黃金周最火紅美食出爐 這家店單日翻桌率突破10次

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

澎湃新聞5日報導，大陸十一黃金周假期接近尾聲，實體餐廳生意逐漸恢復，疊加旅遊熱，其中火鍋市場迎來需求高峰。多家連鎖火鍋企業表示，客流量明顯增長，翻桌率大幅提升，「這為雙節長假帶來信心，也為線下門店消費經濟帶來良好信號。」杭州觀賽熱拉動餐飲消費。海底撈今年翻桌率最高10次以上門店，也出自杭州。

澎湃新聞報導，大陸連鎖火鍋品牌海底撈表示，雙節假期杭州西湖周邊的多家海底撈，都出現全天候排隊，部分門店翻桌率達到了10次。杭州地區觀賽熱，也拉動了餐飲消費。海底撈相關負責人表示，今年翻桌率最高的門店也出自杭州。

海底撈提供的數據顯示，從9月29日開始，大陸全國門店的客流量就開始大幅度增加。截至10月2日的長假前4天，海底撈接待顧客超700萬人次。

雙節疊加，加上消費者的出遊熱情，餐飲需求居高不下，多家火鍋店都表示翻桌率遠超以往。

澎湃新聞報導，小龍坎火鍋負責人表示，作為今年最後一個長假，今年中秋十一雙節線下消費力度逐漸攀升。大陸全國小龍坎火鍋門店均有少量或持續性的排隊情況出現。客流及翻桌率相較於去年同期，有明顯增長，「9月29日中秋節當天，小龍坎火鍋成都18家在營門店共計接待顧客超過8000人次，其中小龍坎火鍋全球旗艦店門店翻桌率高達7.2次。」

澎湃新聞報導，上海、北京、成都、重慶、深圳、三亞地區10家火鍋店店員均表示，黃金周期間，店內客流量增加，且就餐時段，出現不同程度的排隊現象。

「店裡幾乎是全天需要排隊，早上10點左右顧客就開始陸續到店了。」海底撈西湖工聯CC店的朱店長表示，今年黃金周疊加亞運會，門店生意更加火熱。10月1日當天店內翻桌率突破了10次，相比今年春節期間7次翻桌率也高上不少。

澎湃新聞報導，一家重慶本地特色火鍋店則表示，這幾天客流量一直居高不下，遠超平時。「店裡遊客和本地人都有，但明顯遊客占比會多一點。」該店員說，最近門店每天可以接待100多桌，翻桌率超過6次。另一家重慶連鎖火鍋店店員表示，門店24小時營業，每個時段都有人來就餐。一般而言，上午11點左右和下午5點左右餐廳進入客流高峰，高峰時段想要就餐至少需要排1個小時隊，「如果要來吃飯，晚上10點以後人會相對少一點。」

市場普遍認為，受政策、消費需求提升等多方面因素影響，第四季消費將延續溫和復甦態勢。大陸文化和旅遊部數據中心的數據顯示，假期前三天，大陸國內旅遊出遊合計3.95億人次，同比增長75.8％；實現國內旅遊收入3422.4億元，同比增長125.3％。