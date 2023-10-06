把握「寒露」鍛鍊身體 禦寒暖身冬天不怕冷

編按：今年的寒露是10月8日。針對此節氣，身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師提供養生觀念及實際運用。本書摘自《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》

「寒露」、「白露」都是露，不過光看名字就知道，現在這時候的氣溫肯定又比白露時再降了一些。時節，進入到深秋。說到運動健身，春天太忙、夏天太熱、冬天太冷，秋天應該就沒有什麼藉口可以阻擋你了吧！還不趁著秋高氣爽，到鄰近的山區走走？九九重陽登高，這叫踏秋。

農曆9月9是重陽節，有時會跟寒露日子離得很近，譬如2019年兩者就只差了1天。但在2020年，重陽卻又比較接近霜降。但無論如何，整個國曆10月份都是很適合來鍛鍊身體的。

秋天有練有差，人肌肉量多的時候，不只夏天利於散熱比較不容易中暑，冬天則利於熱能生成，比較不會怕冷。而人體全身上下最大的肌群在於大腿，你登山、健走快走，都有助於維持腿部肌肉量，延緩老化速度。在戶外走路又比室內更好，除非空污太嚴重，否則白天出門適度接受日照，再加上運動，晚上肯定能安然入夢、睡得又香又甜。所以，為了健康，走出去吧！

◎穿好鞋，走到九十九

有決心走路，已經成功了一半，而剩下一半，就看工具了。「工欲善其事，必先利其器」走路是最好的運動，它幾乎不需要什麼特殊器材，只要穿對鞋子，幾乎就沒什麼大問題。穿對鞋子就沒問題，問題是很多人都穿錯。我在診所，看了不少發炎、磨損的膝蓋，很多是因為從年輕時代就不注重保養，只管漂不漂亮。我雖提倡走路，但千萬別穿以下這幾種去走。

不適合走路的NG鞋：

✓高跟鞋

✓夾腳拖

✓薄底的鞋子

✓過軟的鞋子

✓楦頭太窄的鞋子

參加重要聚會，短暫穿一下高跟鞋無妨，但若長時間、高頻率的穿著高跟鞋走路、逛街，恐怕成為足底筋膜炎好發族群，或者造成阿基里斯腱反覆發炎。運動散步，也應避免穿拖鞋，尤其是夾腳拖。跟高跟鞋一樣，穿包覆性不足、支撐力差、避震效果弱的拖鞋長時間走路，或造成腿部肌肉緊繃，或使腳趾發炎疼痛，連帶足踝、膝蓋、臀部、腰背都會受到牽連。有些人老喊腰痠背痛，原因就出在雖然愛走路、運動超認真，但卻穿錯鞋，導致越運動越傷。

適合走路的鞋有以下特點：

✓可綁鞋帶調鬆緊

✓整雙包覆性佳

✓腳趾有自在扭動的空間

✓鞋子可與腳跟、足弓密合

✓鞋底軟硬適中具抓地力

走路鞋不是越輕越軟越好，太輕薄的避震效果差，當然太硬太厚也不恰當，穿到那種底部太硬，完全無法彎曲的休閒鞋，走起路來是特別累。你可以試試看穿著鞋，墊起腳尖，腳趾根部可以彎曲的鞋款，較適合走路。如果走的是難度較高的野外登山路線，就要穿著底部更硬、抓地力更強的登山鞋，並選擇能包覆到腳踝的高度，可預防走在碎石路面時扭傷腳。

◎善慧同行，無遠弗屆

行走人世間，穿對鞋，步伐穩健，而存著正確的心念，更讓你無遠弗屆。我診所裡掛著一幅書法，上頭提「善慧」二字，即是我認為的正確心念，我時常用來警惕自己。「善慧」意指「善良」與「智慧」。若把善、慧比喻成兩匹寶馬，我們就像是駕著雙頭悍馬車的驍勇戰士。

善與慧這兩匹馬強悍勇猛，能克服任何崎嶇不平的地形，所向披靡，哪都去得了。在你成就心願的道路上，牠們是你斬妖降魔的最佳良伴。不過，少了任何一匹馬都不行。慧跛腳，馬車將歪斜傾覆；善罷工，馬車連動都動不了。所以平日裡得經常鍛練、餵養善與慧，牠們才能為你效力，伴你關關難過關關過。

我常說善良要與智慧同行，否則就怕「好心做錯事」。我曾遇過一個太太，看先生病得很不舒服，好心去藥房買成藥給先生服用，不吃還好，一吃馬上送急診。關懷別人沒錯，錯在醫學常識不夠，險些害了人，而且還是最親的家人。善良非常可貴，但有時善事做多了，難免出現盲點。利他的行為、出於善意的話語、想要大家都好的心意，有智慧隨行，才能彰顯善的價值。否則雖是替人著想，不小心卻令人難堪。

或者自己勞心勞力，事情仍不見有多大進展，這樣就很可惜。有人說秋天是「多事之秋」，也有人道「秋高氣爽，天涼好個秋」，其實季節就是季節， 哪有什麼好的季節還是壞的季節。不管是外出運動，還是出門為生活奔忙，善慧同行，就沒有你到不了的地方。