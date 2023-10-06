No Drama！沒有噱頭也是噱 瑞士旅遊局行銷於無形中

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2021年，在新冠疫情重創觀光旅遊業後，為了重振瑞士的觀光市場，瑞士旅遊局做出了驚人之舉！

他們重金聘請了贏得20個大滿貫冠軍的網球天王羅傑．費德勒（Roger Federer）做代言人，拍攝了一支有趣的廣告影片，影片一播出馬上造成轟動。廣告的主題是「沒有戲劇性」，影片內容如下：

影片一開始，費德勒站在風光明媚的瑞士度假旅館的陽台上，他代表瑞士旅遊局打電話給兩屆奧斯卡金像獎得主勞勃狄尼諾（Robert De Niro），邀請他一起為瑞士旅遊局的宣傳拍攝廣告，卻意外的遭到拒絕。

原因是勞勃狄尼諾感覺這支廣告片的內容缺乏戲劇性，對他來說戲中沒有衝突的危險性動作就沒有吸引力，因為瑞士的風景太完美了，光是風景就很有看頭，而他在片子裡完全無用武之地。

這支廣告影片以好人費德勒、壞人勞勃狄尼諾的方式表現，巧妙的帶出瑞士的迷人風景。雖然主題說「沒有戲劇性」，但將紳士運動員費德勒與電影教父勞勃狄尼諾合作以幽默的對白演出，本身就充滿了戲劇性。

因此，此一宣傳活動很快就成為頂級旅遊廣告的經典之作，它巧妙的傳達出：隨著全球旅行的恢復，瑞士提供了在經歷新冠疫情之後，最佳恢復心靈的觀光之地。

這樣的宣傳方法，觀眾完全沒有被行銷的感覺，反而樂於為它宣傳。

由於「沒有戲劇性」的宣傳活動大受好評，瑞士旅遊局在2022年又推出了「沒人能超越瑞士大旅遊的風頭」廣告。

這次的廣告仍然以網球天王費德勒做代言人，不同的是這次邀請的搭檔是奧斯卡最佳女主角安海瑟薇（Anne Hathaway），他們聯手拍了一支新的廣告影片。新的廣告影片同樣延續幽默的風格，內容是：

一開始費德勒和安海瑟薇在放映室裡看廣告試片，問題是整支片只看到瑞士的壯麗風景，而兩個代言人看起來像遠在下面的小斑點，這讓他們感到非常不滿，安海瑟薇對費德勒說：「我們看起來像螞蟻。」

但是導演卻不以為意，甚至認為這是傑作，影片拍得很好！費德勒轉頭問他的經理湯尼的看法，結果連湯尼都說瑞士風景確實很美。

這時還有人說：「是不是要加上瑞士大旅遊比費德勒的腹肌更有看頭的台詞？」讓兩人氣得離開。在走出放映室的路上，安海瑟薇還一直為費德勒打抱不平。

2021年推出的「沒有戲劇性」廣告被譽為近年來最好的旅遊廣告，可以說當之無愧，因為在所有平台上它已經吸引了超過1億次的觀看。但「沒人能超越瑞士大旅遊的風頭」廣告推出後似乎不遑多讓，在不到兩週的時間裡，YouTube上的瀏覽量已接近4千萬次。

好的創意永遠會贏得消費者的讚賞，好的廣告影片觀眾還會爭相傳閱！

網路上瘋傳一支廣告影片，內容如下：

一個滑雪者以神乎其技的動作滑過世界許多知名的景點，包括美國的科羅拉多州波浪谷、土耳其的卡帕多奇亞岩石山區、外蒙古、萬里長城、熱帶雨林、撒哈拉沙漠等，最後才出現奧迪汽車的四環商標，原來是奧迪汽車在2018年推出的廣告。

廣告中的男主角是法國滑雪的傳奇人物肯地迪．托維斯（Candide Thovex），他被認為是歷史上最好的自由滑雪運動員之一。

在影片中，他滑行在許多看似非常險峻的地形上，包括岩壁、長城石階、草地、落葉、沙漠等。整個片子拍得氣勢磅礡，非常精彩，讓人大開眼界，同時也樂於和朋友分享。

整個片子中沒有任何奧迪汽車的出現，它只是一個品牌印象廣告，它在傳達一個品牌精神：「性能優越、技藝高超，勇於冒險，不畏任何艱難地形，天涯海角任我行！」

這部片子和觀眾分享了它的激情，被感染的觀眾把它傳給另個觀眾，因此它成功的做到了病毒行銷。

瑞士旅遊局雖然是採取名人代言的方式，但卻以幽默有趣的方式來介紹它的優美風光。因此，沒有噱頭也是噱頭，高明的行銷就是不讓人感覺你在行銷！

同樣的，奧迪汽車的廣告不在介紹汽車的性能，而在塑造品牌的形象。最好的行銷就是分享你的品牌精神和熱情，行銷於無形中！