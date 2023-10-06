慈母心豆腐心 如何賣比賣什麼更重要

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

1961年幫寶適紙尿片發明出來的時候，被認為是劃時代的消費商品，因為它乾淨舒適、非常好用，帶給家庭主婦省時方便的利益。

寶鹼公司認為這個商品會大賣，因此投下了大量的廣告，針對家庭主婦宣傳省時方便的特點。但是經過半年以後，銷售完全沒有起色，寶鹼公司覺得很奇怪，就委託市調公司做了一個消費者調查。

調查發現，媽媽看了廣告以後很興奮，就去買了幫寶適回家使用，但是買了一次以後，就不再買了。為什麼呢？

原因是和傳統的尿布相比，用之即棄的紙尿片實在太貴了！而且更大的問題是：這些家庭主婦被先生或婆婆認為浪費而不夠勤快！尿布一髒就洗，不是省錢多了嗎！

找到原因以後，寶鹼公司改變了廣告訴求。

幫寶適說：「寶寶的屁股如此幼嫩，洗不乾淨的尿布會讓寶寶得到濕疹。幫寶適吸收力強，讓寶寶的屁股永遠保持乾爽潔淨。」於是幫寶適這才開始大賣。滿腹委屈的媽媽現在終於可以一洗「浪費懶惰」的汙名，理直氣壯的買幫寶適了—不是為了自己的省時方便，而是為了寶寶幼嫩的屁股。

好的行銷給顧客一個好的購買理由或藉口，促使顧客採取行動。

在盒裝豆腐的市場上，中華豆腐是先發品牌，首先成功的打進超級市場，後來普及到一般通路，逐漸取代傳統的板豆腐。

為了區隔和傳統板豆腐的差別，中華豆腐的初期廣告強調它細嫩好吃、營養衛生，教育顧客盒裝豆腐的特點和好處。但是不久之後，市場上就出現了競爭品牌大漢豆腐。

大漢豆腐和中華豆腐包裝一模一樣，品質也無法分辨，而且大漢豆腐更便宜。

後發品牌價格低於領導品牌是必然的，因為如果同樣價格，顧客當然會選擇中華豆腐。問題來了！在包裝、品質相同，價格更便宜的狀況下，那家庭主婦為何要買中華豆腐呢？

這是在商品日益同質化的時代，每個品牌都會面臨的相同挑戰。

當時負責中華豆腐廣告業務的我，在公司內部開了一個動腦會議，最後我們提出了「慈母心、豆腐心」的廣告口號和廣告活動構想，獲得了客戶的認同。

我們找來影后吳靜嫻拍了一支「車站篇」的廣告影片，影片內容如下：

阿兵哥放假回家，母親為他準備了豐盛的晚餐。到晚上，母親還為兒子整理回營的行李，幫他把衣服一件一件摺好，又偷偷塞錢在阿兵哥衣服的口袋裡。

第二天早上，兒子到火車站搭車回營，母親又提著一籃橘子匆匆趕赴車站要給兒子，但是在上月台階梯的時候，被旅客碰撞，橘子掉了樓梯一地。

母親彎腰撿起階梯上的橘子，趕到車站時一列火車正好開走。

在失望之餘，突然對面傳來一聲喊媽的聲音。最後「慈母心、豆腐心」的字幕和旁白出現。

短短30秒，讓人感受到慈母的用心與愛心。母親俯身撿拾橘子的一幕，讓人想起了朱自清的散文〈背影〉般的感人。

影片推出後，獲得了巨大的迴響，得到了大眾的認同，使得中華豆腐的銷售大幅提升，擴大了和競爭者大漢豆腐的差距，也鞏固了市場的領導地位。同時，「車站篇」的廣告也獲得當年金鐘獎最佳廣告影片。

「慈母心、豆腐心」的廣告，讓購買中華豆腐的家庭主婦感到她是一位慈母，在內心裡覺得驕傲！

歌頌你的顧客，讓她（他）感覺光榮，讓她（他）潛意識裡認為自己的決定是對的。

儘管你的商品有很多特點，但如何宣傳打動顧客的心更重要！

敲對鑼、打對鼓！如何賣比賣什麼更重要！