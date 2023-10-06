談錢傷感情 如何跟另一半談錢？

你無法做到一邊談錢，一邊含情脈脈。金錢和愛情，似乎有點水火不容。那要怎樣才能正確地跟你的戀人談錢呢？

在婚姻裡，有一件事情不能輕易做，那就是提離婚。有些人一吵架就提離婚，對感情造成很大的傷害。但是，這樣的傷害還是可以被修復的，另外有一件事情更是千萬不能做，那就是分家產。一旦兩個人坐下來分家產，說這是你的，這是我的，你應該給我多少錢⋯⋯這樣的話一出口，即使將來又和好了，感情也已產生很大的裂痕。

很多人都聽說過「談錢傷感情」。朋友幫你搬家，你可以送水果給他，也可以請他吃飯，但是如果你掏出錢包來給他一點現金，這就很不禮貌了，還可能惹他生氣。金錢心理學的研究發現：每一次你跟別人談起錢時，你們的關係就發生了變化。

有人說，交往之前一定要談錢，就像婚友社，參加者哪個人不是把自己的經濟條件擺在顯眼的位置？事實上，當我們需要建立一段新的感情時，最好不要談錢。

來自美國科羅拉多大學博爾德分校的范博文（Van Boven），康貝爾（Campbell），以及康乃爾大學的吉洛維奇（Gilovich），他們在2009 年共同發表了一項研究：讓一些彼此不認識的陌生人在一起成對聊天。聊天時，其中一半的人要跟對方談論和錢、物資有關的話題，而另外一半的人要跟對方談談體驗、經歷相關的話題。

這樣的談話進行了20 分鐘後，每個人都必須給對方打分數，評估一下先前的談話有多愉快。

結果顯示，如果對方談論的是體驗，那麼人們對對方的整體印象最佳分數達到6.52 分（總分7 分）；如果對方談論的是財貨，人們對對方的印象評分只有5.42 分。不僅如此，在談論體驗時更加愉快，達到了6.52 分，但是話題一提到錢和物資，就會導致愉快程度大打折扣，只有5.69 分。

相親時，如果雙方一坐下來就談你賺多少錢我賺多少錢，那麼要碰撞出愛情火花幾乎是不可能的。你可以暗暗估量一下對方到底賺多少錢，比如看他開的車、住的地段。但是你不能赤裸裸地跟你的相親對象談錢，除非你真正想要的是一段經濟關係而非感情。

不光愛情和婚姻會被金錢所傷，友誼也會受到金錢傷害。2013 年上映的電影《海闊天空》在某種程度上是在向我們展示這個道理。三位主人公成東青、孟曉駿、王陽從上大學以來就一直是好兄弟，可是一起創業之後差點分道揚鑣。為什麼呢？

金錢心理學中有一個理論，叫作「金錢單行道定理」。我們的周遭有兩種關係：一種是感情關係，比如你跟朋友、情人，都是感情關係，靠感情在維持；還有一種是經濟關係，比如你跟老闆、同事、合夥人，靠金錢在維持。什麼叫作單行道呢？就是，從感情關係轉變成經濟關係很容易，但是要從經濟關係轉變成感情關係就很難了。

當你和朋友決定一起做生意，或者你開了一家公司，聘請他來上班，你們就從感情關係變成了經濟關係。這很容易，但是想要從經濟關係再變回感情關係就難了。現實生活中這樣的例子屢見不鮮，朋友之間合夥做生意，不管生意成功或失敗，很多人的友誼都破裂了。想要重拾當年的友情會變得很困難，因為他們已經走上了這條單行道。

再如文章一開頭的例子。夫妻本來是感情關係，一旦坐下來分家產，就從感情關係變成了經濟關係，想再變回感情關係就很難了。就像是走上了一條不歸路，沒辦法回頭。

有人說：「周老師，我覺得伴侶談錢不傷感情，沒錢才傷感情。俗話說得好，貧賤夫妻百事哀。」我就問他：「你覺得，是貧賤夫妻一直在談錢和想著錢，還是有錢的夫妻一直在談錢和想著錢呢？」

答案不言而喻，當然是貧賤夫妻更常談錢。2019 年諾貝爾經濟學獎得主班納吉（Banerjee）就發現，窮人一直都需要想錢和談錢：這個帳單怎麼付、那個帳單怎麼付。有錢人才有自由不談錢。談錢讓人變得理性，因此會傷害感情。這就是為什麼貧賤夫妻百事哀。

不只談錢傷感情，看到錢或想到錢，也會傷感情。2006 年，我的一個合作者，美國明尼蘇達大學的福斯（Vohs）進行了一系列實驗，研究成果最後發表在《科學》期刊上。實驗發現，當看到或想到錢之後，人們會變得更加不願意幫助別人，在自己需要幫助時也更不情願求助他人。其中一項實驗很有趣，他讓助理故意在某人面前掉了一盒鉛筆，觀察發現，如果那人之前看過錢的圖片，就更加不願意幫別人撿起鉛筆。金錢讓我們感覺自己很強大，覺得自己就夠了，不需要跟他人建立聯繫。

談錢傷感情，那怎麼辦呢？這裡告訴各位兩個辦法：第一、把錢變得不像錢。這是我們經常做的事情。比如過年發紅包時，按照習俗要把錢先放進一個紅色信封裡藏起來。如果你剛好沒紅包，直接把一疊現金遞過去，氣氛肯定會很尷尬。包上一個紅包，並不完全是為了討吉利，更寓意著金錢的交換需要被掩蓋。

想一想，如果有個孩子一拿到紅包，就當場打開把錢拿出來數一數，現場氣氛會不會有點尷尬？某些企業家衣錦還鄉給村裡每個人發一萬現金，還讓大家舉著現金拍照。這本來是一件好事，可是這樣的新聞怎麼聽都覺得像是負面新聞，反而抹黑了這些企業家。如果換成給每個人發兩袋米，聽起是不是好多了。金錢的交換需要被掩蓋，才顯得含情脈脈。

我們經常透過錢來表達愛。錢不僅是交換工具，還是表達對他人情感的媒介。益博投資諮詢公司（IFOP）在2002 年的一項調查發現，大多數法國人認為追求女人是一件關於錢的事。一個人的經濟能力是吸引異性的王牌。你當然需要花錢，但是不能赤裸裸地丟一疊錢給你的女神，說「今天沒給你買禮物，所以這個錢給你花」。這樣做很不明智。你最好把錢用某種形式掩蓋起來，讓錢變得不像錢再送給她，給她買鮮花、鑽石、包包、車子、房子⋯⋯聽起來很虛偽，但的確很必要。在東方，什麼時候可以赤裸裸地給錢呢？一種是血緣關係，一種是法律關係。這兩種關係足夠牢固，赤裸裸地給錢也不會傷害到關係。

第二、建立一個自動管理金錢的機制，以便不需要談錢。事實上，錢是離婚的一個重要原因，比重僅次於出軌。夫妻雙方不應該讓錢變成關注焦點，也就是不要太去關心錢。怎樣處理錢，哪些事情怎樣付帳，需要盡快達成一個理財共識，建立起規則，並讓它自動運轉。

什麼樣的婚姻關係可以減少考慮錢呢？有三種情況：第一、雙方收入平等時，會較少考慮到錢；第二、雙方擁有共同帳戶時，會較少討論錢；第三、雙方的理財觀相似時，會更少考慮錢和討論錢。

首先建立一個共同帳戶，夫妻共用帳戶是一種信任的證明，是承諾共同實現人生目標的具體表現，也是夫妻共同意志的擔保。與此同時，夫妻雙方要各自留下一部分可自由支配的收入，並且事先討論好各種帳單的自動處理辦法。這樣就能在夫妻生活裡更少地談論錢。