喜歡打高爾夫，在很多國家打過，最愛的還是日本。精緻的球道和植栽、壯麗的山川之勝、豪華的會館、井然有序的擊球節奏、循規蹈矩的球友，一切都是屬於高爾夫消費的至高享受。打過本州、打過北海道，零星打過九州，但正如很多球友一般，從未打過四國球場，有幸參加「富盟旅遊」舉辦的「四國高爾夫溫泉揮桿五日四球之旅」，終於見識了作為日本四國高爾夫球場精華所在之香川縣高松的高球勝景，而且一連打四場，對高球愛好者而言，可說酣暢淋漓，過癮至極！

全攬瀨戶內海 志度鄉村俱樂部此生必打

香川縣境共有18座球場，這次選項就涵蓋了最精華的6座，我們打的是日本百大之一的「志度鄉村俱樂部」以及「高松格蘭鄉村俱樂部」、「皇家高松鄉村俱樂部」與「高松黃金鄉村俱樂部」，另有納入搭配的「高松鄉村俱樂部」及「滿濃高爾夫球場」只能下次再造訪。

面向有著日本愛琴海之稱的瀨戶內海，隸屬日本百大球場的「志度鄉村俱樂部」舉辦過日女巡大賽，擁有東、中、西三個9洞，幾乎全部面對海景，海風徐徐，美不勝收，時而可以瞧見緩行的客輪，球場還有一座優雅的白色燈塔，球場球道不刁難，但許多洞高低落差大，有趣的是三個球道的第3洞均屬高落差Par3，也都極具挑戰性，很高興我在其中一洞抓了隻Birdie，巨大的清水模會館依山勢而建，打完9洞吃中餐喝著啤酒，四面目光所及都是球場和海景，這番快意真希望永遠停駐！

Pete Dye大師力作 高松黃金鄉村俱樂部值得再打

「高松格蘭鄉村俱樂部」位在讚崎平原中央，屬丘陵地形，係日本知名球場設計師富澤誠之作，包含冰上、露庭兩個18洞，我們打的是冰上，點綴池塘的球道蜿蜒有致，必須善用策略；「皇家高松鄉村俱樂部」為四國口碑極佳球場之一，屬山地型球場，前9洞坡度和緩，可以穩紮穩打，但後9洞起伏變大，甚至時而必須穿越山谷，想不破百就得守好這後9；最後一天打的「高松黃金鄉村俱樂部」，算是個精心的收尾，難度也最高，它是美國設計大師Pete Dye的力作，據說在香川18座球場中屬最難打的一座，在我覺得，體力若夠，首打力保不破百不難，若能打在90桿以內足稱高手，這是座值得一再造訪的好球場。

華航直飛高松好方便 打球逛街啖美食好享受

搭配華航桃園直飛高松，「富盟旅遊」力推的四國高爾夫之旅堪稱高爾夫發燒友一大福音！不僅2.5小時就可抵達，出了高松機場，附近都是高球場，這次富盟安排入住櫻花莊溫泉飯店，前往四大球場車程都在半小時左右，相當方便；球場有開闊景致的泡池可泡，回到飯店還可泡溫泉，舒緩一天的疲勞。每日吃完早餐輕鬆出門打球，大約在下午3點前後就可離場，因為距離晚餐還早，富盟貼心地安排大家去逛Golf5高球大賣場和藥妝店，至於晚餐更是精心設計，一天吃海鮮，一天吃燒肉，一天吃河豚火鍋，一天索性來個烤肉大餐，打球本就是運動健身，放鬆之餘逛街購物，再加大快朵頤，所謂人生至樂，不過如此也。

日本四國揮桿五日四球 4人即可成行

目前日本四國高球之旅正夯，據了解，其中以「富盟旅遊」所辦的「四國高爾夫溫泉揮桿五日四球之旅」C/P值最高，每人39800元起，且是4人就可成行，同好相揪就可成團！

費用涵蓋二人一房住宿(單人房加價6000元)、華航機票(行李2件23公斤、手提7公斤)、四天早餐及晚餐(日本打球中餐均自理)、交通接駁、四場球18洞擊球費和球車費，原則上日本擊球無桿弟，主要依靠球車上的衛星定位，據球友實際下場感受，搭配自用的高爾夫手錶定位，距離還算可控，關鍵仍在球友的臨場表現。相關詳情可洽詢「富盟旅遊/品保字號北2619」(www.fumon.com.tw)。