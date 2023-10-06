試車報告》睥睨四環 純電豪旅 Audi Q8 e-tron／SQ8 e-tron正式上市

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2020年，AUDI AG啟動「Mission:ZERO環境計畫」，目前Audi布魯塞爾及其匈牙利Győr工廠已成功達成碳中和目標！針對台灣車市，奧迪自2020年底即引進四環純電休旅Audi e-tron，台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)自豪地說，截至8月奧迪整體銷售比去年成長14%！e-tron純電車系銷售更高度成長18%！對於最新純電旗艦Audi Q8 e-tron銷售，他充滿信心。

旗艦車系最可展現四環品牌的極致科技！台灣奧迪即以導入最新純電旗艦Audi Q8 e-tron/SQ8 e-tron，再次呈現該領導品牌的純電性能和強大續航力，以及作為純電旗艦休旅的頂尖駕馭和豪華進境。

打造科技潮流形之美 e-volution蘊育大器品牌識別

嶄新的Audi Q8 e-tron/SQ8 e-tron，設計美學依循「e-volution (電能進化)」理念，並於車身賦予精秒的空氣力學內涵，創造豪華休旅罕見的低風阻，其中Q8 Sportback e-tron更達到房車等級的0.24！新的水箱護罩依advanced、S line、S model車型，區分為特色別具的烤漆邊框及格柵設計，尤其內建於水箱罩上緣的投射光條向左右Matrix矩陣大燈延伸的家族設計語彙，讓車頭視覺更顯寬闊大器。

全新Audi Q8 e-tron車身賦予精秒空力內涵，創造豪華休旅罕見的低風阻，其中Q8 Sportback e-tron更達到房車等級的0.24！圖／業者提供

四環電能科技全面進化 充電10分鐘可再行駛123公里

全新Q8 e-tron在電池效能、續航力及充電功率上大步進化，其電池能量密度即比前代大舉提升20%。Audi Q8 e-tron/Q8 Sportback e-tron提供50 quattro、55 quattro雙動力，電池容量分別提升至95 kWh與114 kWh。最大充電功率為170 kW，僅需充電10分鐘即可再行駛123公里；充電約30分鐘更可將電量由10%提升至80%！動力方面，Q8 e-tron 50、55車型最大動力各高達340 PS與408 PS，扭力則同為664牛頓米，0~100 km/h加速僅需5.6秒！

Audi SQ8採強悍3馬達配置 零百加速僅需4.5秒

至於高性能Audi SQ8 e-tron/SQ8 Sportback e-tron，電池容量高達114 kWh，最高WLTP續航里程分別達到458km和471km。車內採3電動馬達配置，前軸馬達可輸出204 PS，後軸兩具馬達馬力各為180 PS，在Boost模式下綜效馬力高達503 PS，扭力更達到驚人的973牛頓米(Nm)，0~100 km/h加速僅需4.5秒！強悍性能當然要匹配極致傳動，舉凡quattro智慧型恆時四輪傳動、可調式阻尼氣壓懸吊、整合式煞車、跑車轉向等高階系統均屬標配。而在安全科技方面，全車系均搭載完備的公路行車輔助套件及都會型車輔助套件，完整兼顧駕馭樂趣和乘員安全。

台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)自豪表示，截至8月底止奧迪整體銷售比去年成長14%！Audi e-tron純電車系銷售更高度成長18%！對於最新純電旗艦Audi Q8 e-tron/SQ8 e-tron的銷售，他充滿信心。圖／業者提供

進入Audi Q8 e-tron，駕駛座前配置了12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙plus，搭配中控台雙觸控螢幕，全車系標配智慧手機連結附無線Apple CarPlay、MMI touch response觸控介面、MMI navigation plus多媒體導航系統；此外，Audi Q8 e-tron/Q8 Sportback e-tron後座椅背全傾後，乘載空間各可擴張至1,637公升及1,567公升，不論市區短程或長途旅行，都能提供舒適的頂級駕乘，為車主開創只有奧迪純電休旅才有的美好用車體驗。

全新Audi Q8 e-tron/SQ8 e-tron 318.5萬元起

依照台灣奧迪導入編成，全新Q8 e-tron提供50 advanced 、55 advanced二款，參考售價各為318.5萬及368.5萬元；全新Q8 Sportback e-tron則提供50 S line、55 S line二款，參考售價各為345.5萬及388.5萬元。至於Audi SQ8 e-tron、SQ8 Sportback e-tron參考售價則分別為426.5萬及438.5萬元。