試車報告》性能掛帥 奢華輕油電 全新NISSAN X-TRAIL旗艦版

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挾2,500張訂單優勢，裕隆日產導入全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電運動休旅，由於不論動力、輕油電、智行安全以至豪奢座艙都煥然一新，立刻在國產休旅車市掀起波瀾！車款涵蓋經典版、領航版、旗艦版，試駕車為最頂級的全新NISSAN X-TRAIL旗艦版。

望向全新世代NISSAN X-TRAIL，第一感覺：這車好精緻洗鍊，由V-Motion水箱罩引領出的時尚車頭搭配LED分離頭燈和空力進氣壩，就算靜止也充滿了躍動感；流暢車體鈑件由黑頂極幻白車身延伸至車尾，整輛車從何角度看都滿是前衛動感。此車還有看不見的投資是車身如引擎蓋、防撞樑等鈑件特採鋁合金材質，肯定是同級唯一。

VC-TURBO引擎性能更勝前代 16km/L平均油耗比前代大省30%

全新X-TRAIL搭載專利獲獎的1.5升VC-TURBO可變壓縮比渦輪引擎+電動馬達，最大馬力204匹，比前代提升20%；扭力高達30.6公斤米，更較前代驟升28%，起步加速很快，油門反應直接，既展現該引擎性能強項，也間接達到省油目的，尤其又有輕油電幫忙，平均油耗可達16km/L，比前代大省30%！

ProPILOT智行系統已達標準Level 2 高剛性車體通過TNCAP五星撞擊測試

一路從高速公路轉至北海岸，試駕車的ProPILOT智行系統不免頻繁使用，其中ICC全速域定速控制系統好用極了，設定簡單反應又快，以其標準的Level 2，感覺已如同自動駕駛。值得一提的是，此車還擁有NISSAN獨家的AI智能駕駛輔助、PFCW超視距車輛追撞警示、RR-AEB後方緊急煞車等先進系統，主動安全超優；至於被動安全，此車50%特採高剛性鋼材，加上不少係屬鋁合金材質，自然輕易就通過TNCAP五顆星撞擊標準。

車室配置比照歐洲高級車 極智座艙已臻奢華等級

進到座艙，必須說，這是迄今試過車室質感最佳的國產SUV，也是日產歷來國產車的極致之作。以試駕車來看，我最愛的10.8吋抬頭顯示器是標配，還比照歐洲高級車以12.3吋數位駕駛儀錶搭配12.3吋數位影音螢幕，其他配備像是雙前座電動椅、BOSE頂級音響、足踢感應式電動尾門、雙層隔音玻璃+靜音工程等皆屬頂級標配，已是高級車架勢。還一個美妙進化是，後門開度達到85度，幾近直角。都說技術的日產，這次在研製全新NISSAN X-TRAIL上，可說做了徹底發揮。

全新NISSAN X-TRAIL旗艦版標配投影式10.8吋抬頭顯示器。文／于模珉

全新X-TRAIL旗艦版大器標配BOSE Premium Sound頂級訂製音響系統。文／于模珉

基本規格表：

車型：全新NISSAN X-TRAIL旗艦版

動力型式：VC-TURBO可變壓縮比渦輪增壓+電動馬達(輕油電)

引擎排量：1497c.c.

變速箱：CVT無段自動變速

最大馬力：204ps/5600rpm

最大扭力：30.6kgm/2800~5600rpm

平均油耗：16km/L

參考售價：122.9萬元