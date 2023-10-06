好的親密關係 離不開相互麻煩

心理學上的「吸引獎賞理論」，是指我們會傾向於喜歡那些能給我們帶來獎賞價值的人，這種獎賞價值包含愉快的心理體驗，個人成就感和價值感等。對方越是能給我們更多的獎賞價值，我們就越容易被對方吸引。獎賞價值是影響親密關係的重要因素之一。

根據這個理論，我們可以看出，在一段關係裡不斷去麻煩伴侶，其實是對他價值的肯定，這是一種相互需要的過程。比如，我需要王先生與我共同分擔生活的重擔，王先生需要我肯定他的價值。這種互動過程其實都在增加彼此在這段親密關係中的獎賞價值，夫妻關係會在相互獎賞中變得更加親密，雙方的能量一直在積極地流動，並不斷得到回應。

心理學中有這樣一個規律，很多時候並不是你去幫助別人，他才會喜歡你，有時讓他來幫助你，他反而會喜歡你，因為他會產生一種被需要的感覺。心理學家武志紅指出，懂事、怕麻煩常來自絕望，而且總與孤獨相伴。女人在婚姻關係裡不必太過懂事，你可以什麼都懂，但千萬別事事都自己扛，要學會麻煩男人。你越是懂得如何麻煩男人，男人也就越懂得如何更好地愛你。

電視劇《延禧攻略》裡的魏瓔珞和富察容音的不同結局很好地說明瞭「好的親密關係，都是麻煩出來的」。魏瓔珞在乾隆的萬千佳麗中，絕對算得上最不懂事的一個。別的妃嬪都是想著法子討好皇上，在皇上面前從來都是恭順有禮，不敢說個「不」字。她卻欲擒故縱，故意「套路」皇上來找她，但又放皇上鴿子，皇上也對她無可奈何。她總是給皇上製造各種麻煩，讓他在關鍵時刻來救自己。就是這樣一個又一個的麻煩讓她漸漸走進了皇上的內心深處，成了他心中獨一無二的女人。

相比之下，一向溫婉賢淑、端莊大方的富察皇后，一生都被所謂的皇后責任所束縛。如她自己所說：「我侍奉太后，尊重皇上，善待妃嬪，處事謹慎，我怕行差踏錯，怕被天下人指責。我賢良淑德，怕被皇上厭棄，我不怨，我不妒，我也不恨，我替皇上護好妃嬪，我甚至把她們的孩子當成是我自己的孩子，我得到了什麼……」

這樣懂事寬容的她卻無力保全愛子，一場大火燒燬一切，最終走上絕路。富察容音的悲劇值得每個女人深思，她太過懂事，過得太辛苦，卻得不到丈夫的理解和心疼。相反，總製造麻煩的魏瓔珞卻成了皇上的心頭肉，逆襲為人生贏家。因為她不斷麻煩皇上，讓皇上得到獎賞價值，自然在皇上心中的地位越來越重。

有人採訪過很多出軌的男人，當問及他們出軌的原因時，不少人說道，是因為感覺自己不被妻子需要，在家裡有一種挫敗感，所以就想出去尋找那種被需要的感覺。

女人如果一味地太懂事獨立，就是親手把男人往外推。男人會覺得反正你什麼都會，有沒有我都無所謂。他得不到來自另一半的獎賞價值，於是在這段感情中的存在感不斷減弱。

一旦男人覺得女人不再需要他，他的那種骨子裡的英雄夢就破碎了。為了重拾自信，展現自己的男人魅力，他就會從別處尋找新的獎賞價值。而那些懂得麻煩他的女人就是他的精神寄託，因為總是被麻煩，男人潛意識裡會覺得這個女人需要被照顧，從而產生強烈的被需要感，獎賞機制隨之建立，親密關係自然也就建立起來了。

心理學上存在機會成本效應，也就是說，一方對另一方的付出越來越多，對這份感情也就會越來越珍惜，越不會輕易放手。從心理學自戀需求分析，每個人都希望自己的付出是值得的，不肯承認自己為之付出精力的東西是不好的。於是，這個人就會加倍地珍愛這段感情，以維持這份自戀。

聰明人都懂得麻煩伴侶，讓伴侶在這段關係中始終擁有高價值感和強烈的被需要感，使親密關係保持持久的吸引力。你可以嘗試以下幾種方法來麻煩伴侶。

1. 女人可以讓伴侶做一些家事

大多數女性在婚姻關係中經常大包大攬，做家事、帶孩子，還要上班。而老公好像成了家裡第二個孩子，除了工作，其他什麼事都不需要做。這樣下去，女性在婚姻中會越來越不堪重負，不斷付出卻得不到滋養。

而男人卻很難體會女人在婚姻中的付出，甚至覺得自己不被需要。好像這個家只要有女人在，就能很好地運轉。所以，女人需要經常麻煩男人去做事，說是麻煩，其實也是一種分工，來平衡雙方在婚姻中的付出。很多女人可能覺得男人無法做好那些家庭瑣事，還不如自己做省心。

其實不然。他之所以做不好正是因為你一直都在自己做，沒有給他鍛鍊的機會。你需要放手，給他精準的指令，讓他去做一些事。比如，吃完飯，你可以對他說：「老公，你能把碗洗了嗎？我需要做別的事。」或者說：「老公，今天你能帶孩子一起讀繪本嗎？」男人一般都喜歡聽明確、精準的指令，不要讓他猜，也不要指望他能主動做這些事，因為他可能根本想不到這些。你不去麻煩他，他就默認你並不需要他。

當你習慣性地麻煩他去做一些事後，你會發現，他其實也能做好這些事，還能體會到你平時做這些事時有多不容易，對你有了更多的理解和體貼。久而久之，他對這個家的責任感也會越來越強，對這段婚姻關係也會更加珍惜。

2. 男人可以與伴侶多交心

大多數男人在婚姻關係中喜歡凡事一個人扛。在職場上，受到委屈和刁難，也選擇一個人消化，不想在家人面前曝露自己脆弱的一面，怕給家人添麻煩。因為長期以來的男性文化，都在宣揚男兒有淚不輕彈，似乎男人就應該是無堅不摧的，不能太軟弱。

但男人和女人其實是一樣的，也有自己脆弱無助的一面，也需要被人關心、被人心疼。所以，男人不要總是壓抑自己的情緒，試著跟老婆多交心，曝露自己的脆弱，尋求安慰，不要怕被老婆瞧不起。真正愛你的人，不會因為你的脆弱就瞧不起你，反而會因此更加懂你、心疼你。在你不斷和伴侶交心的過程中，她離你的心也會更近，會感受到你很需要她。你們相互需要，關係也就更加親密。

親密關係的連接需要雙方的不斷互動，在互動中，情感能量才能源源不斷地輸入和輸出，形成一種獎賞價值的良性循環。女性要多麻煩伴侶承擔起家庭事務，男性也需要多與伴侶交心，敢於曝露自己的脆弱，這樣的相互麻煩就是最佳的互動形式，也是日常生活中讓夫妻感情保鮮的有效法寶。