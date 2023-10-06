張峰榮｜北市大直工安意外 這五大面向成關注重點

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大直工安意外，造成民宅塌陷的憾事，對國人產生極大的心理震撼，同時亦引發大眾對於建築、居住安全的重視。就我觀察，該事件引發社會各界的關注，其中以下五大面向更是重中之重。

一、鄰損法規不完備：舊有的「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」規定，只由建商的監造人和技師進行安全認定，這一點遭到外界質疑建商有「球員兼裁判」的問題。所幸台北市政府立刻亡羊補牢，修訂「六大損鄰規則」，新增由公正第三方技師公會進行複核，安全認定時間由現行14日縮短為3日。一旦發現有公安疑慮則勒令停工，並要求承造人提出緊急應變措施與安全維護計畫，考量近期各界對於工地安全之重視，現行施工中之工地，即刻需求依此方式實施，果斷的解決了原有的問題。

二、分配比例談不攏，成為提升居住安全的最大障礙：據內政部統計，截至今年Q1為止，台北市平均屋齡逼近37年，超過7成多的房屋是屋齡達30年以上的老屋，一旦發生大地震，後果難以設想。多數屋主並非不願重建，關鍵都卡在分配比例不符合屋主期望。事實上，只要屋主100％同意，即可透過安信建經「全案管理」方式委建，屋主可獲得最大分配比例，且不會因成本考量而犧牲安全性。

三、「全案管理」重建模式將更受重視：由於「全案管理」可讓地主在不犧牲安全性下，獲得最大方分配例，換回的房屋坪數較多，但因多數地主對「全案管理」較為陌生，因此市占比重有限。倘若主管機關願意協助推廣，我相信不僅能促進老屋重建效率，重建後的房屋更能促進居住安全。

四、土壤液化潛勢區再掀風波：大直地區地下土質鬆軟，以及土壤液化潛勢區等議題再掀起熱議，不少購屋族緊張地查詢自己買房區域的潛勢區狀況。不過，我個人認為台灣建築結構設計、土木技術與擋土工法都已經相當的成熟，大部份工安意外發生，皆以人為因素占最大比例；目前以全開挖式工法來說，包括內撐式、順打、雙順打、逆打、背拉式等工法，大部份營造廠都可承攬施作，只要做好基地的地質調查、按圖施工、遵循法規標準，不偷工減料的話，建築與居住安全無虞，這點倒不必過於憂心。

五、監測系統疑慮浮現：建築工程的監測系統十分重要，假如監測數據發生異常、或達到停工標準，工地若忽視系統警告就可能發生災害。一般來說，監測系統能確實掌握施工情況的變化並防止災害的發生，而監測系統大致包含傾斜儀、水壓式水壓計、氣壓式水壓計、振動應變計、土壓計、鋼筋應變計、隆起桿、沉陷量等八種觀測儀器。

監測儀器是最為客觀、可靠且公正的科學器材，無論施工方或主管機關都必須仰賴儀器數據作出下一步決策。然而，在大直工安意外中，監測儀器數據似乎未起到作用；新聞報導指出，監測數據可能遭到忽視、甚至是人為歸零等違規操作。我個人建議，主管機關可建立數據監控中心，將全市電子儀器監測數據即時上傳至主管機關的監控中心資料庫中，一旦數據出現異常，能立刻作出反應，減少人為傳遞數據過程中發生的弊病。

以上數點，僅為個人淺見。個人期望，大家協力同心，共同為老屋重建奉獻心力，為建築和居住安全大步向前邁進。