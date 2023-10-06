健康取決於你吃了什麼？分子食物平衡打造你的健康

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細胞分子矯正是把重點放在營養素所含的分子作用，並藉由最佳分量的補充來改善病理。因為是使用營養素的方法，所以飲食的變更也是非常重要的要素，這也是得到效果的最重要關鍵。

這種最佳平衡，和一般所謂的「均衡飲食」截然不同，不僅個人差異很大，即便在個人身上，也會因壓力程度或腸道狀況等而產生較大的差異。在此，我想把細胞分子矯正所需的「分子食物平衡」加以彙整。

◎足夠的卡路里

．卡路里比任何營養素都重要，卡路里不足就無法充分利用重要的蛋白質。

．來自脂質的卡路里供給是最有效率的。

．沒有醣類就無法燃燒卡路里，有這種狀態的人也大有人在。

‧有足夠的維生素B群、鐵和鎂，才能產生作為能量基礎的ATP。

◎足夠的蛋白質

．得到細胞分子矯正效果的重要營養素。

．足夠的卡路里和適當的運動，可促進蛋白質的代謝效率。

．連日攝取相同食材是造成過敏的原因之一。

．自覺症狀得到改善後，可利用檢驗數據確認蛋白質代謝桯度。若有改善，就可加上運動，藉此增加肌肉量。

＊ 肌肉也是胺基酸變成血液中的能量來源，也就是葡萄糖，或是酮體的貯藏庫。

．增加蛋白質的攝取量之後，排氣（放屁）情況增多或有腹瀉時，要在烹調法上多花點巧思，亦可以使用消化酵素，以確保攝取量。

◎醣類的攝取方法

．利用限制醣類飲食，使血糖值和胰島素分泌穩定。

．最終的目標是，就算不吃醣類，症狀和自律神經仍可穩定。

．少量的胰島素可調整血糖值。

．胰島素的分泌過量或血糖值過高，是許多問題的原因所在。

◎脂質的攝取方法

．飽和脂肪酸是穩定的卡路里來源。

．被分類為飽和脂肪酸的椰子油的中鏈脂肪酸是酮體的供給來源。

．了解脂肪酸的組成，選擇對身體健康的油。

＊增加ω-3系列脂肪酸，並減少ω-6系列脂肪酸的攝取。

◎腸道的觀念

．細胞分子矯正是調整腸內環境的最佳方法。

．改善腸內環境，有時相當棘手，但仍應該積極解決。

＊腸黏膜的改善是許多營養素所必需的。

．乳酸菌等的供給來源，建議使用醃漬物，而非優格。

◎壓力管理

．壓力導致的交感神經緊張，是營養吸收和代謝的大敵。

＊以愉快的心情用餐，可促進吸收。

．制定舒壓對策。

．壓力會造成腎上腺疲勞，使病理更複雜。