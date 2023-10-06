和泰集團長青包材大廠大全彩藝

和泰集團旗下軟性包材大廠「大全彩藝工業(股)公司」9月在新竹工業區湖口現址舉行60週年廠慶暨全新第三期生產廠房落成及全新多功能積層淋膜機、高科技空污防治設備R-RTO的啟動儀式。現場嘉賓雲集，包括和泰汽車董事長黃南光、總經理蘇純興、大全彩藝董事長黃志誠、新竹工業區服務中心主任傅治平、新竹工業區廠商協進會理事長黃煥榮及和泰集團多家關係企業高階主管均代表出席，表達重視與共同慶賀之意。

大全彩藝建廠於1963年，創辦人同為和泰集團的黃烈火先生，是台灣最早的軟性包材代工企業之一，和泰集團總裁蘇燕輝先生也曾擔任董事長長達20年之久，與母公司和泰集團關係淵源極為深遠。大全彩藝在台灣深耕軟性包材市場一個甲子以來，多在各產業背後扮演隱形後盾的角色。為響應政府在台投資政策及淨零碳排環保方針，在母公司和泰集團的支持下，2019年大全彩藝決定在新竹湖口工業區現址擴充新的生產廠房及淋膜機台，並增添更高規格的R-RTO空污防治設備，以擁有厚實的接單能力。

大全彩藝源自食品包材，近20年來更積極轉型跨入半導體製程專用的電子包材領域，且綠色環保包材新品的開發更是領先同業。在台灣的半導體產業鏈中，目前約有過半數的半導體科技業者固定採用大全彩藝的「高效能抗靜電防潮鋁箔電子包材」，尤其近4年來大全彩藝的電子包材年營收都有達13%之成長率，2020年起電子包材的營收佔比也正式超過起家產品的食品包材，成為大全彩藝的獲利新主力；此外，大全彩藝落實集團ESG政策，友善環境的行動之一就是持續推出綠色環保包材產品。2018年，大全彩藝即率先業界推出「生物可分解LU系列」環保軟性包材並取得歐盟Dincertco及美國BPI的認證，之後更不惜投入高昂的研發費用，領先同業再推出「單一材質可回收MONO系列」及「再生材料應用RR系列」等多款環保軟性包材，其中MONO系列於2022年取得德國可回收權威機構Interseroh的認證，MONO綠色包材更獲得台灣知名環保美妝品牌歐萊德等企業的指定採用。預估在當前企業紛紛重視ESG的趨勢下，未來成長量能令人期待！

結合大全彩藝60週年慶落成啟用的第3期全新廠房，擴充多台重型生產機台，包括與日本住友重機械SUMITOMO公司共同合作開發的「多功能共擠押式淋膜機 」，該全新淋膜機搭載多項新型設計，可大幅減少事業廢棄物並降低能耗，亦可賦予包材產品更多元的規格及特殊功能，彈性的客製化生產能力將可滿足國內外包裝市場日新月異的需求；另外，搭建在新廠的全新ROTOR／R-RTO (沸石轉輪／旋轉型蓄熱燃燒式廢氣分解系統)也在儀式中發表，其為大全彩藝與華懋科技合作的第二套RTO空污防治設備，科技化的機能設計可更有效率且節能地處理製程VOCs，以貫徹政府的環保規定；該新淋膜機及新RTO設備，都有助於大全彩藝擴大接單量能及產能。

此外，大全彩藝董事長黃志誠提到「大全彩藝近年也在美國南加州設立包材事業總部-美國大全(FFPA)，成功打入了如Boeing、Heinz、Danone、Panda Express…等多家美國知名企業的包材供應鏈；也以M&A的方式，整合了美國東西岸及中西部共五座包材工廠及通路」，不論是北美軟式包材市場的積極拓展、亦或台灣新廠新機產能的擴大，預估未來5年內能為大全彩藝再帶來10%以上的年營收成長，也持續做為和泰集團發展的強力動能。和泰汽車董事長黃南光在儀式致詞中亦提到「大全彩藝雖非汽車相關事業，但近年亦著力於汽車相關零件用的薄膜材料開發應用，漸向汽車相關事業靠攏；更值得肯定的是，其積極拓展北美包材市場的實際行動，使黃創辦人當年願景得以實現」。