藍領階級的怒吼 吹響美國40年來最猛罷工潮

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好萊塢編劇工會（WGA）今年5月2日發動罷工，9月底終於與資方達成初步協議，結束近5個月的罷工，但近期又有美國汽車工人工會（UAW）針對底特律三大車商發動大罷工，若加上先前物流業、未來可能上演的凱撒醫療集團的罷工危機，美國可說遇上40年來最猛的罷工潮。

美國面臨罷工的多事之秋，在全球景氣高度不確定下，美國工人為何敢上街頭？造成的影響有多大？勞資關係是否大反轉？值得深入探討！

好萊塢罷工第148天 編劇組率先離場

加州好萊塢爆發63年來最大罷工潮，編劇和演員放下工作與片商抗爭，編劇的罷工終於在9月27日停止，結束長達148天的罷工，創下史上第二長的編劇罷工紀錄。

這次的爭議點，在於編劇長期的低薪問題，以及串流平台興起後，行業利益分配問題，此外，還有AI崛起威脅編劇工作等。

近日，美國編劇協會和電視製片人聯盟（AMPTP）達成初步協議，編劇們在薪酬、數據透明化、最低人員配置，以及AI應用的權益保障等方面獲得了關鍵性的勝利，好萊塢編劇工會估計這份協議中所能提供的保障，價值約為每年2.33億美元。

根據協議內容，多數編劇薪資立即調漲5%，明年度再增加4%，至2025年再調漲3.5%，3年總計可以漲幅達到12.5%；另外，在串流平台的分潤也有所變化，未來預算超過3000萬美元的大型項目，編劇最低報酬將比現在增加18%，節目上線後的前3個月，還可依照觀看次數獲得最低9000美元的獎金，海外的版稅也將增加76%，根據編劇協會的計算，編劇未來在Netflix上單集節目的版稅將增加至32,830美元。

除了薪酬調整外，新合約中也規定串流平台需要提供節目撥放數據，使數據透明化，以及規定每個節目需要聘請最低編劇人數的要求；最後，雙方也建立了一套AI的使用準則。

但這份協議尚未正式通過，最終合約將於10月9日前，交由編劇協會全體會員投票表決。如表決通過，合約效期將持續3年；若協會成員仍拒絕，罷工則可能再次展開。

罷工代價高昂 加州經損恐超過50億美元

美國編劇工會上回罷工在2007年，當時3.77萬人因此失業，加州經濟損失21億美元。加州州立大學北嶺分校娛樂業管理學教授霍姆斯（Todd Holmes），就依據前次21億美元這個數字，做通膨及其他因素的調整，算出今年好萊塢罷工破百日後，造成加州至少30億美元的經損。

而會員數多達16萬的美國演員工會，與美國編劇工會站在同一陣線聯袂罷工後，加州經濟損失恐怕會擴大，據統計，僅8月，影視行業就流失了1.7萬個就業機會，製片公司也面臨停工所帶來的損失，華納下調2023年全年營收3億至5億美元、迪士尼的股價也接近多年低點。

而且好萊塢停擺影響的不僅是編劇或演員，受波及的還包括供餐給製片廠的公司、片廠附近的餐廳、道具房、搭景業者、乾洗店、專業司機、花店等。霍姆斯估計，如果罷工延續至10月，加州整體經濟損失將逼近40億到50億美元。他說：「編劇、演員雙罷工若持續到11月，估計經損超過50多億美元。」

加州大學洛杉磯分校經濟學教授歐哈尼恩（ Lee Ohanian）表示，從事娛樂工作和與娛樂相關行業的人，占洛杉磯地區收入將近20％。該學者表示，加州約70萬人受雇於娛樂業，占加州勞動力近5％。

他說：「娛樂業的平均薪資比一般受薪階級來得高，造成的經濟衝擊更大。」

接二連三 美國罷工風潮滾雪球

今年，美國的罷工事件越演越烈，範圍越發擴大，物流公司、好萊塢、汽車公會的勞工們走上街頭，為自己爭取權益。

5月，編劇工會發起罷工，其後，演員工會也加入，這是自1960年以來首度的雙工會罷工，造成整個好萊塢停擺，雖然編劇工會已和資方達成初步協議，但演員工會的談判仍是零進度。

6月初，美西洛杉磯等港口中斷作業，原因是代表約2.2萬名工人的國際海岸和倉庫工會（ILWU）發起「類罷工」，代表資方的太平洋海事協會（Pacific Maritime Association，簡稱 PMA）與ILWU雙方對薪資的問題談不攏，碼頭工人怠工或礦工，有效關閉洛杉磯港、長灘港等部分碼頭，造成貨物塞港。

8月，美國物流巨頭優比速（UPS）與代表34萬員工的工會Teamsters談判，最終達成協議，解除罷工危機。UPS調升員工薪資，漲幅至17%，全職員工時薪跳增至25.75美元（約824元台幣），卡車司機年薪更達17萬美元（約544萬元台幣）。

9月，全美汽車工人聯合會（UAW）在底特律對三大車廠發起大罷工，已邁入第三周，罷工人數增至2.5萬人，UAW提出的最新訴求已從原本的加薪40%調降至30%，但仍尋求恢復傳統的退休金制度，而根據《彭博》報導，福特提出的第7份合約中，將提高員工薪酬2成、也增加了退休基金，不過談判依舊僵持。

德意志銀行估計，罷工讓三大車廠流失的產量超過1.6萬輛，汽車廠和部分零件供應商合計裁員6,000人，通用關閉堪薩斯州一座工廠。美國顧問公司安德森經濟集團最新報告顯示，罷工期間美國車企產量下降，加上供應商、經銷商和消費者的額外成本，兩周來已經造成近40億美元的損失。

此外，根據美國CNN報導，美國凱撒醫療集團與工會聯盟間合約於9月30日到期，但雙方尚未能達成勞資協議，該集團的工會聯盟於10月4日起展開為期3天的罷工。凱撒醫療集團在華盛頓、加州、夏威夷等8個州經營39所醫院及近700個醫療機構，員工超過7.5萬名，這是美國史上最大規模的醫療系統罷工行動，影響1,200萬名的病患照護。

勞資關係大反轉 為何勞工們敢於走上街頭？

美國工會勢力已今非昔比，但近幾年來卻不斷發動罷工行動，顯示貧富差距擴大，令薪資待遇停滯不前的勞工積怨不斷爆發外，也反映出目前工會領袖作風，較過去更激進和更有策略來讓資方妥協。

勞工愈來愈敢於發動罷工，是因為目前人力短缺和民意支持工會聲浪為數十年來最高，是工人發動罷工讓資方妥協的最佳時機。

自疫情以來企業獲利飆升，在中低收入勞工階層忍受長期薪資停滯不前以及通膨壓力的同時，美國富豪們財富卻膨脹至前所未見的驚人程度。

經濟政策研究所（EPI）指1979年到2022年之間經通膨修正後的年薪增幅，處於金字塔頂端1％的管理階層薪資增幅為145％，但基層勞工平均僅16％，導致差異如此大的原因包括政府放寬管制、工會式微、和聯邦最低薪資變動不大。

喬治城大學專門研究勞工史的教授麥卡丁（Joseph McCartin）表示，美國正處於強勁的勞動市場和經濟之中，工人和工會認為他們也參與其中而應該得到更大影響力。

市調機構蓋洛普（Gallup）指目前工會同意罷工次數是1965年來最高，大部分民眾理解到工會是改善薪資和工作待遇的關鍵力量，因為工會成員的薪酬，較非工會成員平均高10.2％。

蓋洛普指出，在民眾不斷支持工會行動下，讓罷工的工人與資方談判時，比過去擁有更大話語權。儘管罷工行動愈來愈多，但EPI表示目前罷工人數仍較1970年代初少70％。

儘管工會勢力因此減少，但工會行動卻變得更果斷。據康乃爾大學勞工關係學院資料，從去年到今年9月13日為止全美工會發動396次罷工，次數跟前一年同期409次差不多。

EPI指出，參與罷工人數在2018年和2019年即新冠疫情爆發前就不斷創數十年新高，2022年疫後的人數，也較前一年增加50％。