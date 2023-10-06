升級別墅 新竹帝寶10優勢吸竹科買氣

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台積電新竹寶山二期導入2奈米等先進製程，在半導體教父暨台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家和董事長劉德音的致詞中，有「台版貝爾實驗中心」之稱的台積電全球研發中心，7月28日正式在竹科寶山風光開幕！

加上因應AI崛起，相關供應鏈也持續增擴建產線、廠房，這股科技升級潮，帶動就業人口紅利，也引發一股科技新貴遷徙、購屋潮。位於寶山規模達到18萬坪的微型城巿造城預售案「宏道新竹帝寶」，吸引逾7成買家來自科技新貴，第一期銷售約9成，將乘勝追擊，預計於10月初推出總銷250億的「新竹帝寶No2」，其中「別墅」產品最受市場矚目，象徵著八千名台積電最精銳的RD工程師在進駐全球研發中心後，區域房市相應而生的「高階別墅需求」已經應運而生。

為讓竹科新貴以超值價格買到兼具良好居住品質的優質住宅，上市建商愛山林建設選擇在竹科寶山特區打造18萬坪千億開發大案「宏道新竹帝寶」，距離新竹科學園區僅8~10分鐘車程，社區引進5G智慧城市系統規劃，更是全世界首座申請美國UL認證健康城市，主打超越海外高端住宅，如同住進美式別墅社區，為追求質感生活環境的高階人才打造一座「科技菁英別墅莊園」。現場銷售人員透露，別墅客群輪廓，主要是台積電高階主管、團隊LEADER、大學長和有過美式別墅社區居住經驗的的高階半導體外籍工程師，未來「宏道新竹帝寶」別墅區將有很濃的國際氛圍，如同竹科小天母。

「宏道新竹帝寶」規劃也有別於台式透天基地小、單層面積20、30坪，拉高到3樓半或4樓的設計，而是引進美國富豪獨棟雙層別墅規畫概念，這樣的產品首度空降新竹，設計大面寬、大平層、大棟距，且有天有地私人大庭院，驚豔竹科人。銷售現場表示，該案擁有十大設計亮點，讓賞屋客看建築模擬圖時都不禁預想「未來住進去應該超爽der！」

十大亮點包括有：

（1）獨棟設計，超越傳統透天、聯排別墅。

（2）三款石材搭配外觀提供選擇，匹配主人品味。

（3）11-13米大面寬，大尺度空間採光良好。

（4）大平層空間規劃，寬敞舒適。

（5）專屬停車位，兼具安全與隱私。

（6）私人綠意庭院，享蒔花植草樂趣。

（7）山景、湖景、公園景，大棟距視野好。

（8）戶戶專屬家樹，天天綠意滿盈。

（9）防疫建材加值，為健康生活加分。

（10）高規格社區管理，導入智慧控管系統，維護社區安全同時提供星級飯店設服務與物管服務。

根據今年6月底台積電（2330）最新揭露數字，去年全球員工總體薪酬的中位數約新台幣233萬元，較前年206萬元增幅13%，直接員工平均整體薪酬高於100萬元，去年度人均薪資福利費用則由前年的221萬元一舉增至325萬元，創歷史新高。以「宏道新竹帝寶」的別墅總價帶來估算，房價所得比大約都在10左右；以台北松山區新建案房價所得比，要不吃不喝57年才能買到以一間25坪新建案來比較，竹科台積電員工收入高，加上宏道新竹帝寶開價合理、規劃符合需求，兩相因素作用下，一圓別墅夢的門檻相對輕鬆許多，故有不少客戶賣掉原有的市區大樓，改而選擇交通便利、綠覆率高的「新竹帝寶」。