甲山林超值別墅 繁華觸手可及 生活依然純粹

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「別墅」是許多人住居理想的終極型態，甚至與「富豪生活」畫上等號，甲山林集團認為居住價值的核心，是人居與城市之間的關係，只有那些既能擁有優質的自然環境，又能與市心快速接軌，才是最具有價值的別墅居所。因此，甲山林集團提出近市區、大基地、好品牌、有管理、公設美的「城市別墅」概念作規劃，選址有快速道路、交通路網連結辦公商圈或科學園區生活圈的絕佳地段，社區還有頂級休閒會所，營造宛如渡假莊園的高品質服務與安全管理，讓別墅不再只是別墅！

目前甲山林在線銷售六大別墅案，包括「天墅」、「美麗山林」、「樹學院」、「水公園」、「花園帝寶」及「新竹帝寶」不只讓客戶住近市中心，更只要超值價格就能輕鬆買到好品牌建築，深受市場青睞。距離南港車程約8分鐘的「甲山林天墅」，90~138坪市區型別墅備受市場注目，基地達約5,200坪，低密度高綠覆巴洛克崗石別墅莊園，特別打造千坪休閒會館，規劃運動健身、藝文學習、養生SPA、兒童育樂，四大主題豐富全齡化公設，坐擁北市東區豪景首排，吸引不少南港、內湖中高階科技人、換屋族，以及歸國台商等紛紛買進，甚至不乏外國企業高階主管到此擁抱美式生活。

距離汐科站僅約3分鐘車程，離南港也只要約10分鐘的「美麗山林」，是大台北地區近年罕見的4萬2,000坪大型別墅社區，保留萬坪綠意，社區也設置專屬「飛馬俱樂部」千坪休閒會館，包含景觀池畔、KTV等豐富公設，珍稀98坪電梯別墅產品，規劃11米大面寬，採光好，享有層層露台庭園，及可停兩輛車的獨立型車庫，吸引不少習慣美式別墅生活的外商青睞。

南港約15分鐘車程、不到1/2南港價的「樹學院」，正對武崙國小、國中雙明星學區，全區共5,071坪壯闊美地，由社區出發透過台62線可接軌中山高，或從基金交流道走國道3號，都可以輕鬆跨區通勤雙北，產品以最高隱私規格，打造獨門獨院的兩層獨棟花園別墅。

淡海新市鎮核心「甲山林水公園」營造4,700坪英倫莊園開發氣勢，擁有5分鐘豐沛生活機能，近輕軌V7站、賣場、行政、運動中心，市中心精彩生活一次到位，同時享受度假別墅氛圍，「獨棟泳池電梯別墅」一戶一泳池，以及坐擁20坪空中花園的「空中花園別墅」，兩大百坪別墅產品超吸睛。上市建商愛山林看好「演藝廳特區」地段優勢，精心規劃5,100坪別墅莊園「甲山林花園帝寶」，70~120坪的崗石電梯別墅，除了享有7~11米大面寬居住尺度，走進社區，更有泳池、峇里島庭園10多項豐富飯店設施，並提供甲山林湯旅，10年代管免管理費服務，遠勝傳統透天的生活尺度，不用出國，回家就能享受渡假人生。