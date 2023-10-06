住都中心成立5年推11案 年底再推3案招商

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國家住都中心昨（5）日與中華工程完成「板橋福利站公辦都更案」簽約儀式，該案成為住都中心成立5年來的第11個公辦都更案，預計2028年完工。同時，住都中心更指出，到今年底前，還有3個公辦都更案招商徵求投資人。

住都中心表示，過去已成功推動的11案中，有5案已開工興建中，分別是「台北市大同區捷運圓山西側案」、「台北市信義區兒福B1-1案」、「台北市大安區嘉興街案」、「新北市中和區保二總隊基地案」及「台北市南港區玉成段四小段案」。

目前還有2個公辦都更案現正招商中，以及1案預計今年11月底前會公告招商。住都中心指出，正在招商中的2案分別是「台北市中山區長安段公辦都更案」，預計10月24日截標；以及「新竹市建功高中南側地區公辦都更案（地上權區）」，預計11月30日截標。

另外，「台北市信義區兒福A2公辦都更案」即將再度招商，基地面積4,394平方公尺（約1329.2坪），該案在去年9月招商卻無人申請，經過將近一年的時間彙整所有權人及潛在投資人意見，預計今年11月公告新的招商條件。

「板橋福利站公辦都更案」由國家住都中心主辦，與中華工程合作打造全新的板橋福利站，是國家住都中心2018年成立以來，成功推動的第11個公辦都更案。

住都中心說明，「板橋福利站公辦都更案」基地面積2,872平方公尺（約868.8坪），將興建地上24層、地下4層的建築，其中，1樓規劃續作板橋福利站使用，並留設大量開放空間，2樓以上至24樓均規劃為住宅。