選前100天 政府基金大撒幣

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2024總統大選倒數 內資齊力護盤

總統大選進入倒數100天，政策「左右開弓」。國家隊連日強守16,200點後再大撒幣，勞動基金5日一早撥款175億元給七家投信。首日七家投信至少進場二成部位、約35億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，「我們一直在市場」，除委外代操撥款外，自營部位也視市場情況逢低布局。

勞動基金5日開盤前，就新、舊勞退基金111年第一次國內委外代操（絕對報酬類型）700億元，先撥款1／4給安聯、施羅德、國泰、第一金、野村、華南永昌、滙豐七家投信各25億元，成為政策作多銀彈。

劉麗茹說，由於採分次撥款，經評估台股近來在16,200點至月線（約16,500點）間箱型來回整理，決定由各投信基金經理人個別操作，創造績效。美股周三大漲，台股昨開盤也跳高，各基金經理人操作採「不追高」原則。此外，臺灣證券交易所下午也宣布衝刺生技市值規模、吸引新藥醫材生技業上市，作多意味濃。

第一金投顧董事長陳奕光及萬寶投顧董事長朱成志對兩大政策均正面看待，強調政策強守16,200點企圖心強，統計政府基金手握1,635億元代操銀彈，將伺機在第四季陸續分批撥款，為選舉行情加溫。

台股5日大漲180點，國家隊之一的投信再買超9.12億元，累計連45日買超共1,301.88億元刷新高。陳奕光說，投信有機會向史上最長連買紀錄，即2022年6月24日～9月13日的連續57日挺進，當時累計買超800.56億元。

陳奕光說，台股整體結構質變，國家隊勢力成形，過去影響力極大的外資近年操作偏向策略交易，以期現貨價差交易為主，國家隊影響力漸增，包括政府基金動向成為重要指標，散戶也「法人化」、透過ETF操作，這從投信連買可看出端倪。

（相關新聞見A2）