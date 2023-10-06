外資Q3大提款 史上同期第四高

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外資第三季大提款。金管會5日公布，外資9月淨匯出32.82億美元，從7月起連續三個月淨匯出共137.93億美元（約合新台幣4,387億元），創史上第三季外資淨匯出金額第四大。

上半年外資淨匯入243.37億美元，創同期最大淨匯入量，前九月外資淨匯入累計剩105.44億美元，降為史上同期第七大，10月面臨留住外資淨匯入規模的百億美元保衛戰。

美國未停止升息、美元強勢及美國經濟看好等因素，外資第三季在台股大舉賣超提款、轉頭匯出，但9月外資淨匯出32.82億美元，相比8月58.13億美元、7月的46.98億元縮小。

史上第三季外資淨匯出前三大金額，依序為2022年第三季淨匯出163.06億美元、2008年第三季的159.51億美元及2011年第三季的143.08億美元。

證期局副局長黃厚銘說，外資雖連三月淨匯出，但前九月仍呈淨匯入，外資累計存量還有約2,265.37億美元，代表對台股仍有信心，投資人不必過於憂心。

9月外資賣超台股新台幣1,680.34億元，黃厚銘分析，是因為美國利率維持高檔、美公債殖利率急升、美元指數走揚，造成新興市場資金外流。而前九月外資仍呈淨匯入105.56億美元，對比同期對台股累計賣超770.3億元，代表外資雖暫賣出股票，但資金仍留國內，等待投資機會，且去年同期外資對台股累計賣超1兆1,683億元，今年相對減少許多。

黃厚銘說，台股目前本益比僅18.09倍、殖利率位全球前段班、現金殖利率3.64％、加計股票股利殖利率達3.74％，基本面良好，9月台股變動在亞股中僅次日股，勝過韓股、星股、上海股市等。（相關新聞見A2）