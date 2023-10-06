大立光月營收 重返50億

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大立光9月營收55.72億元、月增22％，重返50億元大關，創下自2019年11月以來新高，第三季營收136億元，也創下近三季新高。大立光表示，10月拉貨動能將比9月還好。

近4年的衰退後，大立光9月營收寫下46個月新高，12日法說將成關注重點，毛利率能否重返當年70％高水準，倍受矚目。

蘋果及華為等手機大廠新機陸續上市，法人指出，大立光除供應iPhone 15鏡頭和獨家供應Pro Max的潛望式鏡頭外，也參與華為供應鏈，兩大品牌大量出貨，為大立光帶來第三季豐碩營收，第三季營收136.29億元，季增66％、年增1％，為今年單季新高，累計前三季營收309.59億元，年減7％，減幅較第二季收斂。

就產品比重來看，9月2,000萬畫素以上產品占比約一到兩成、1,000萬畫素以上占五到六成、800萬畫素以上占比一成以下，其他則占兩到三成。

法人指出，韓廠LG的潛望式鏡頭模組良率不佳，致iPhone 15 Pro Max延後出貨，蘋果並要求大立光提高鏡頭規格，以光學端彌補模組良率不佳問題，可望為大立光爭取更優的產品報價。

大立光今年第二季毛利率降到48.86％，創2013年第四季來新低。法人關注iPhone 15 Pro Max銷售能否拉抬毛利率，惟大立光董事長林恩平日前說，高階鏡頭出貨不多，要看客戶銷況，毛利率現很難回到過去那麼高，此次法說是否改口？市場關注。此外，大立光近年在台中建廠，其中一座新廠今年完工，若產能利用率無法提高，加上新廠啟用後的高成本，恐衝擊全年獲利。

林恩平說，新廠在第三季底完工就位後，將調配產能生產塑膠、玻璃、VCM音圈馬達等，主要是手機應用，但接單策略不會因為新廠投入改變，會以承接價格合理的產品為主，下半年毛利率取決於產品組合和良率。

（相關新聞見A3）