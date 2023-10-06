9月通膨率2.93％ 近八個月新高

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主計總處5日公布9月消費者物價（CPI）調查結果指出，由於接連颱風豪雨推升蔬果價格，9月通膨率升至2.93％，創近八個月最高，不過，核心物價漲幅已創一年半新低，內銷品價也連兩季走跌，物價壓力可望放緩，不致構成二次通膨。惟受小犬颱風影響，10月通膨率有可能升逾3％。

綜合統計處專委曹志弘表示，與上年同月比較，受9月上旬海葵颱風及豪雨的影響，蔬菜、水果分別上漲9.00％、8.46％，這是9月通膨率（CPI年增率）擴大的原因，若蔬果價格和上年同月持平，9月通膨率就和8月差不多。但他表示，近期蔬果價格上漲，民眾的感受一定非常深刻。

雖然9月通膨率2.93％為近八個月最高，但排除蔬果、能源短期波動因子，觀察長期物價走勢的「核心物價」年增率反而降至2.48％，創近一年半最低，曹志弘表示，這是由於外食價格、娛樂服務費漲幅緩步縮小所致，顯示長期物價漲勢已漸放緩，另外，行政院關注的17項重要民生物資漲幅降至3.57％，也創下近19個月最低。

主計總處指出，天候影響蔬果供給導致價格上揚，通常不會持續太久，就蔬菜而言，復耕三、四週即可陸續恢復供應，因此颱風雖然會推升通膨率，只是短期波動，像七、八月杜蘇芮、卡努、蘇拉對菜價的影響已漸縮小。

曹志弘表示，依主計總處研究，內銷品價格指數的變化領先消費者物價約兩季，內銷品價格今年第二、三季分別下跌5.62％、3.37％，反映今年第四季、明年第一季物價壓力將持續放緩，雖然近日國際油價回升，惟黃豆、玉米、小麥等大宗物資的國際行情依舊走跌，國內不致於出現二次通膨。