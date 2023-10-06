金融業全年獲利 有望破7千億

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金融三業獲利

金融三業8月獲利出爐。由於本國銀行今年獲利動能強勁，及下半年新台幣貶值讓壽險業獲利回穩，銀行、保險、證券三業前八月賺逾6,000億元，至8月底稅前純益為6,051億元，年增600億元或11％，不僅超過去年整年獲利4,789億元，全年將挑戰創歷史次高紀錄。

美國今年持續維持升息趨勢，台美利差擴大，上半年股債市相對去年回穩，帶動銀行投資淨收益大增，前八月銀行業稅前賺3,756億元，續創歷史同期新高，年增667億元、增幅22％，主要獲利貢獻來自於國銀稅前賺3,458億元，年增785億元或29％，若第四季獲利動能不變，估今年銀行業稅前純益有機會挑戰5,000億元大關，創歷史新高。

受惠新台幣連續重貶，壽險8月獲利回穩，也是金融三業獲利在下半年上攻的重要關鍵。壽險前八月稅前純益1,493億元，年減幅度從上半年的5成，前八月縮小到43％；產險今年擺脫防疫險陰霾，前八月稅前獲利96億元，主要是來自承保利益增加。

前八月保險業共賺1,589億元，已遠高於去年全年的虧損186億元，主要是去年產險防疫險理賠慘虧，壽險第四季也因匯率急貶又急升而虧損，今年若年底壽險未出現重大匯損，保險業獲利有機會挑戰史上第三高紀錄，即全年賺逾2,000億元。

今年股市上漲多，推升證券、期貨、投信獲利，前八月稅前大賺706億元，年增222億元或46％。其中券商稅前獲利表現最亮眼，前八月賺546億元，年增189億元或53％，主要是股價上漲帶動自營與承銷利益增122億元、經紀收入也增30.5億元；投信則因管理資產規模上升，經理費收入增，前八月稅前賺110億元，年增16億或17％；期貨則因利息上升，客戶保證金存款利息收入增加，前八月稅前賺50億元，年增16億或46％。

金融三業獲利歷史高點在2021年，當年大賺9,366億元，歷史次高為2020年的6,753億元，今年前八月已賺6,051億元，若第四季未發生鉅額的虧損，維持住現有的獲利動能，今年金融三業獲利超過史上次高的機會大。