選舉政策股備戰 啟動雙十行情

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法人看好選舉政策受惠股

美股走穩反彈，權王台積電等電子權值股及金融類股同步吸引買盤進駐，台股5日上漲180點收16,453點，法人看好在新台幣止貶，以及新、舊制勞工退休基金700億入市，選舉政策題材股助威，有利大盤雙十連假後向上反攻半年線關卡，啟動雙十行情。

美國「小非農」民間就業數據9月僅增加8.9萬人，明顯低於原先預期的15萬人，以及ISM服務業指數下滑，促使美債殖利率自高檔回落，資金回流美國壓力減輕，加上台積電ADR反彈，科技股止穩，帶動台股5日上漲180點，幾乎填上前波跳空缺口，成交量略增至2,437億元。

法人動態上，外資5日賣超12.71億元，較前兩日因匯率重貶、大舉減碼百億元態勢明顯趨緩，買盤聚焦華邦電、聯電、中信金；投信買超9.12億元，連45日買超共1,301.88億元創紀錄；自營商終止連二賣轉買超3.63億元，三大法人合計買超172萬元；八大公股行庫則是終止連二買換銀彈9.63億元，護盤力道暫歇。

值得一提的是，新、舊制勞工退休基金700億元正式撥款，增添台股多方動能，法人研判，以進駐金融權值股及政策題材股為政府基金鎖定布局兩大焦點，兼顧護盤效果；就技術面分析，法人認為，大盤5日強彈暫時化解破底風險，盤勢將重新進行築底，上檔月線16,508點及頸線16,575點有待突破，關注雙十連假後成交量能否放大，擺脫震盪整理格局。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美元指數衝高後拉回，緩解資金流出壓力，後續將持續關注美元指數走勢、台積電能否站回月線及新台幣止貶回升三項指標，預料在內外資陸續投入情況下，雙十節後大盤有機會再度向上挑戰半年線16,540點關卡，把握選前行情、政策利多加持等產業及受惠股。

群益投顧總經理范振鴻表示，時序進入第四季，根據以往經驗，選前政策利多行情將蓄勢待發，在產業面上相對看好軍用航太及生技醫療兩大族群，由於美中戰略競爭對亞太安全環境影響，亞太各國除了採購，強化自身軍備外，台灣也調整國防政策，落實「國防自主、國機國造」加強防備，皆有助於國內相關業者營運動能。