證交所邀生技上市 衝市值5千億

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臺灣證券交易所正式向新藥、醫材等生技業招手，5日宣布「強化生技產業發展策略」，將透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業市值達5,000億元，三年內市值倍增至2％、目標要達到5％。市場預期，未來上櫃及興櫃生技業將湧向集中市場新戰場。

證交所發言人陳麗卿指出，多元產業聚落已成為全球資本市場發展趨勢，目前台灣資本市場電子、生技醫療股占比各58％、0.8％。以2022 GICS分類市值來看，美國電子、生醫股占比均為13％，韓國電子、生醫股各為25％、10％，香港生醫股比重已達5％。

陳麗卿強調，台股仍以電子產業為重，顯見在國際資本市場產業多元化趨勢下，仍待急起直追；證交所響應政府「5＋2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業推動方案」，生技業是國家重要發展產業，目前先全備相關上市法規與資訊揭露，吸引優質生技公司上市，看好未來生技產業將發光發熱。

參酌國際趨勢後，證交所宣布，生技醫療為下一世代新興產業，在孕育及支持生技產業的政策上，將結合一般板與創新板力量，三年內將生技產業市值占比提升至2％，替台股擘劃下一個十年，目標將生技醫療產業市值進一步擴增至5％。

針對證交所第三箭射向生技業，萬寶投顧董事長朱成志表示，證交所宣布「強化生技產業發展策略」，符合政策作多，並有利優質生技到證交所上市，隨著選舉行情加溫，生技股股價有機會更上一層樓，未來生技主戰場將轉至上市，有助吸引國際投資人青睞。