匯市也有國慶行情？台幣收復32.2元價位

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主要亞幣對美元升貶幅

台北匯市連假前連二升，似有國慶行情撐盤，主要是美國「小非農」的9月ADP報告顯示就業降溫，美債殖利率應聲滑落，美股強彈帶動台股翻揚，激勵新台幣5日開盤即走升，在央行調節護航下，一早就順利收復32.2元價位，終場收在32.261元兌1美元，升值6.4分，匯價連二個交易日收高，總成交量15.25億美元。

觀察台幣這波貶勢，就在央行總裁楊金龍4日赴立院報告後，匯價隨即收復失土反貶為升，一掃近期貶不停的陰霾。匯銀主管指出，美國9月ADP數據不佳，僅小幅增加8.9萬人，遠低於市場估值，且為近二年半以來最低增幅，反映先前過熱的勞動市場有降溫跡象，國際美元應聲回檔，新台幣再獲支撐，儘管外資仍小幅賣超台股並匯出，預料央行嚴防下，不會太快貶破波段低點的32.435元。

因美元略回落，主要亞幣紛紛補血喘口氣。據央行統計，以韓元強彈0.96％氣勢最強，其次為新台幣升值0.2％，連日重挫的泰銖也升值0.18％，星幣及馬來幣分別小升0.08％及0.07％，菲律賓披索微揚0.04％；唯獨日圓續貶0.13％，及人民幣休市中。

匯銀主管表示，早盤反映美元回落，進出口商均有進場拋補，買賣力道大致互相抵銷，外資仍偏匯出但力道進一步放緩，央行全日進場守好守穩，盤中最高升抵32.25元，午後外資匯出略擴大，央行也加強力道調節，全力穩定匯價。