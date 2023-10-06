9月外匯存底 連兩月下滑

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中央銀行5日公布9月底外匯存底餘額5,640.09億美元，較8月底減少14.58億美元，已連續兩個月下滑。央行外匯局長蔡烱民表示，由於當月主要貨幣對美元貶值，折計成美元減少，及連二月進場拋匯調節，加上孳息收入下降，均使外匯存底餘額下滑。

蔡烱民說明，9月美元指數上漲2.51％，主要非美貨幣貶值，其中歐元貶3.82％、英鎊貶4.58％、日圓貶2.32％、澳幣貶1.74％、人民幣貶0.14％，新台幣也貶1.17％，且外資連同股利及盈餘匯出擴大至約70億美元，央行進場提供美元流動性，均使得外匯存底減少。

統計外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5,368億美元，約當外匯存底降至95％，同為連二月下滑。蔡烱民指出，美國經濟韌性優於預期，9月美國雖未升息，但釋放出鷹派訊息，美債殖利率攀升，資產價格持續下降，那斯達克指數下跌逾6％，AI類股漲多修正，台股以科技股為主、同樣受衝擊，除外資持續賣超，加上10月仍有零星股利匯出，都是影響因素。

蔡烱民坦言，「最近匯市波動大一點」，雖然市場不至於「panic（恐慌）」，但供需確實有一點失衡，央行因而進場調節；近期亞洲疲軟，也反映中日兩國持續寬鬆，對整體亞幣帶來影響。

台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一名是大陸至8月底3兆1,601億美元、日本1兆1,224億美元、瑞士7,857億美元，印度至9月22日為5,234億元。