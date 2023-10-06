漲聲響起 三星NAND晶片喊漲10%

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三星電子股價走勢

外媒5日引述消息報導，韓國記憶體大廠三星電子為了提振NAND Flash晶片市場行情，打算在第四季將NAND晶片價格調漲10％以上，且最快自10月開始漲價。業界人士認為，第四季DRAM及NAND合約價可望看漲10％～15％。

消息稱，三星電子最快將從10月簽約的新訂單開始調漲NAND晶片合約價格，這是繼先前宣布NAND晶片減產後，企圖提振NAND晶片價格的最新策略。

2022年下半年以來，高通膨及全球經濟前景惡化不斷打擊晶片需求，使晶片產業陷入前所未有的低迷期。今年第一季，三星DRAM晶片銷售年減61.2％至40.1億美元，NAND晶片銷售也降至29.9億美元，與去年同期相比少掉一半。

眼看記憶體晶片價格一路下跌，SK海力士帶頭在去年底宣布減產，而三星也在今年1月跟進，並在4月宣布擴大減產幅度，終於讓DRAM晶片價格起死回生，無奈NAND晶片價格未見明顯起色。

由於NAND晶片利潤比DRAM晶片低，因此三星近來積極推動價格正常化。三星立下目標要在明年第二季達成NAND晶片事業收支打平，因此決定在減產之餘還要調漲晶片價格。

SK證券公司分析師Han Dong-hee表示：「三星電子的第二波減產行動及獲利至上政策，可望激勵記憶體晶片價格反彈。」

另一方面，對於三星、SK海力士及美光持續減少供給，意圖帶動DRAM及NAND合約價及現貨價止跌回升。台灣業界人士指出，目前DRAM現貨報價中，以DDR5漲勢最為明顯，主要是庫存較少。DDR4庫存水位雖偏高，但三大廠的DRAM減產重點鎖定於DDR4，朝DDR5擴大生產，預期至2023年底，DDR5銷售比重將可達30％～40％，與DDR4用量呈現黃金交叉。

惟法人考量邏輯代工廠端成熟製程產能利用率，並無明顯回升，後續仍需觀察需求延續力道。

目前第四季模組廠對客戶漲價已成市場共識，合約價也有望隨現貨價回升，模組廠獲利將率先反應，而記憶體製造及代工廠則因持續透過減產支撐價格，業績預料較晚復甦。