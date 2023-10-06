大尺寸面板報價 全面持平

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10月上旬最新面板報價出爐，大尺寸面板拉貨接近尾聲、需求走弱，不過在面板廠積極減產、平均產能利用率已經滑落到80％以下，支撐了面板價格，電視面板、監視器面板和筆電面板報價全面持平。10月下旬乃至11月面板價格走勢還要觀察後續面板廠減產幅度，以及買賣雙方之間的角力。

TrendForce研究部副總范博毓表示，8月下旬已經看到需求轉弱的訊號，9月開始大尺寸面板的拉貨力道更是明顯轉弱，使得9月下旬面板價格無力上漲，終結了長達半年的漲勢。時序接近年底淡季，接下來需求持續走弱，10月份來自下游客戶的降價聲音愈來愈大。不過，面板廠從9月起已經減少投片、10月又進一步擴大減產，目前看來大尺寸面板的平均產能利用率已經下滑到80％以下，要力撐面板價格持平。

根據TrendForce所公布的10月上旬面板報價，電視面板報價全面持平，32吋電視面板均價約38美元，43吋面板約66美元，55吋面板均價約126美元，65吋面板均價約169美元。

IT面板今年以來走勢原本就比較疲弱，到了第二季才反應成本、小幅調漲價格。第三季IT面板價格僅小漲，10月份IT面板採購數量也在調整，報價也全面轉為持平。

根據TrendForce所公布的10月監視器面板報價，21.5吋、23.8吋、27吋面板報價分別為41.7、48、61.7美元。筆電面板方面，14吋TN面板報價約26.6美元，15.6吋IPS面板報價約40.6美元。

范博毓表示，目前大陸正值十一長假，而且大陸面板廠已經擴大減產，一定程度支撐了面板報價，因此10月上旬大尺寸面板價格全面持平。不過就電視面板來看，華南地區的代理商已經有拋貨壓力，部分小尺寸電視面板價格鬆動，最快10月下旬32吋面板報價就可能會反轉向下。隨著市場進入淡季，後續大尺寸面板價格走勢的關鍵還是在於面板廠減產的幅度。