外資：聯電Q4落底 明年Q1迎春

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市場對聯電後市營運預測

研調機構看淡成熟製程晶圓代工廠今年第四季及明年產能利用率，聯電將於10月25日召開第三季法說會，市場屏息以待。美系外資法人指出，經過一年多庫存調整，搭配匯兌收益利多，有望提升聯電第三季獲利，預計聯電產能利用率將在今年第四季觸底、至61～63％，明年第一季產能利用率會回到67～69％。

5日美系外資也出具報告預期，聯電產能利用率將在今年第四季觸底，且在明年第一季回升至67～69％。

外資法人進一步指出，聯電目前正在提升南科Fab 12A P6廠區產能，雖然第三季可能因而增加折舊費用，但法人認為，第三季外匯趨勢有望抵銷部分折舊費用，甚至預估，匯率每變動1％，對於毛利率的影響將達0.4個百分點左右。

因此，對於聯電第三季營運表現，外資預計，以美元計算聯電營收將季減2.5％，毛利率、營業利益率分別為34.6％、25.8％，而聯電第二季的毛利率及營業利益率分別是35.97％及27.84％，外資法人估聯電第三季雙率仍將較上季略為減少。

在產能利用率的變化方面，外資法人指出，由於庫存消化周期的延長，預計聯電將繼續面臨產能利用率偏低的情況，因為供應鏈在下游需求維持疲弱下，仍然對重建庫存持保守態度，也將讓聯電第四季產能利用率有持續下滑的壓力。

法人估計，聯電第三季平均產能利用率約在64至66％，第四季需求仍不振將下滑到61～63％。不過，在經過一年多的庫存調整之後，估計明（2024）年開始，整體庫存逐步恢復到健康水位，再加上供應鏈也將開始出現庫存回補需求，因此預期，今年第四季應該會是聯電營收及產能利用率的底部，預計明年第一季產能利用率會回升到67～69％，同時也將帶動明年第一季營收較本季成長12.3％。

市場法人認為，聯電是全球第二大晶圓代工廠，近年來也應對市場庫存修正周期，長期而言，該公司仍將在AI、5G 、EV、IoT等結構性需求成長持續受惠並有利其營運表現。