台光電9月、Q3營收同創新高

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銅箔基板廠（CCL）台光電9月營收表現亮眼，首度站上4字頭，以43.37億元連續第二個月刷新營收新高紀錄，累計第三季合併營收也同步登頂，達118.75億元，較上季勁揚近三成，季增幅度超越法人預估值的高標，法人樂觀看待第三季獲利，受惠於營收優於預期，毛利率也可望有上修空間。

台光電第二季AI伺服器材料的營收比重達6％至7％，第三季仍在統計中，不過因台光電在OAM加速器模組、UBB通用基板享有一樣高的市占率，因此法人預期台光電第三季AI伺服器的營收占比將持續攀升，以全年平均數來看，外資估台光電今、明年AI伺服器占比分別上看7％、10％，並同樣樂觀看待台光電在ASIC伺服器的市占率。

台光電5日盤後公告，9月營收達43.37億元，月增11.46％、年增29.32％，為連二月寫新高紀錄，第三季營收同創新高，達118.75億元，較前一季度大幅成長29.4％，年增20.2％，季增幅優於法人預估值的高標；累計台光電今年前三季營收284.14億元，年減幅度收斂至4.6％。

台光電今年上半年每股稅後純益達4.45元，第三季營收在美系消費性品牌啟動拉貨潮、AI伺服器以及高階交換器拉貨動能強勁之下，激勵第三季營收超標，法人樂觀看待台光電第三季獲利，預期毛利率也有往上調整空間。

近期AI伺服器大量拉貨，法人指出，台光電在AI GPU市佔7成，明年持續受惠材料升級趨勢，衛星板材料第三季放量順利， BT材料則落後預期，營收占比預估低於1％。