Google Pixel新機 主打AI功能

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谷歌4日發布的新一代手機：Pixel 8在外型上與Pixel 7類似，但主打人工智慧（AI）功能，能夠在使用者瀏覽網頁時自動提供內容大意，還能自動封鎖詐騙電話。

台灣Google也宣布，10月12日將在台灣正式上市Pixel 8和Pixel 8 Pro手機。Google硬體副總裁彭昱鈞5日指出，Pixel 8系列透過全新Google Tensor G3處理器並整合先進的Google AI技術，帶來許多首次推出的創新功能，以及最卓越的Pixel手機體驗。

綜合外媒5日報導，谷歌4日在紐約舉辦的Made by Google新品發表會上，發表Pixel 8及Pixel 8 Pro兩款手機，售價分別是699美元及999美元，皆比上一代價格提高100美元，預計今年10月12日開賣。

Pixel 8兩款手機皆採用谷歌最新客製化晶片Tensor G3，除了升級相機規格之外也拉長電池續航力。Pixel系列手機向來吸引熱衷攝影的使用者，而Pixel 8結合AI技術後讓照片編輯功能更強大。此外，Pixel 8 Pro還加入溫度計功能，能偵測使用者體溫。研究機構IDC分析師雷斯（Ryan Reith）表示：「谷歌本次發表會的主題無疑是行動AI功能，估計未來將有更多業者主打AI賣點。」

IDC資料顯示，Pixel目前在全球智慧型手機市場僅有不到1％市占率，美國是Pixel最大區域市場，占Pixel全球出貨量比重達39％。雷斯表示，谷歌若能在美國大力行銷Pixel 8的AI功能，有助年終購物季提升市占率。

外媒日前報導指出，明年上市的Pixel 9系列將搭載Tensor G4處理器，這兩款處理器仍由三星代工，升級幅度有限，市場外傳Google有相當機會將與三星分手，後續Pixel 10搭載Tensor G5處理器，已規劃2025年將改由台積電3奈米製程生產。