庫克減持蘋果 套現4,150萬美元

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根據蘋果公司（Apple）呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，該公司執行長庫克近日出售51.1萬股蘋果股票，稅後進帳4,150萬美元，此為兩年來最大規模售股。

美股5日早盤蘋果股價先漲後跌，一度下跌逾0.29％，今年迄今累計揚升逾33％。

蘋果3日提交的文件顯示，庫克9月29日出售27萬股持股，10月2日再賣出24.1萬股，稅前價值總計8,780萬美元，稅後入帳4,150萬美元。本次為庫克繼2021年8月以來最大售股交易，當時擔任執行長屆滿10年的庫克，出售了稅前價值逾7.5億美元的持股，套現3.55億美元。

根據SEC文件顯示，在此次售股交易後，庫克持有的蘋果普通股為328萬股，占整體流通在外股數的0.02％，持股價值5.65億美元。根據「富比世」最新數據，庫克擁有19億美元身家。

除了庫克之外，蘋果其他高層亦出售持股，包括資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O’Brien）和亞當斯（Katherine Adams），兩人分別出售價值1,130萬美元的蘋果股票。

由於蘋果高層售股正逢公司股價遭遇逆風，因此格外引起市場關注。

蘋果股價9月份下挫9％，創下今年迄今單月最差表現，股價較7月的紀錄高點198.23美元大跌13％。儘管如此，蘋果仍然是全球市值最大企業，今年迄今市值增加6,280億美元至2.7兆美元，市值並曾在7月份創下3.1兆美元紀錄。

券商KeyBanc分析師3日將蘋果股票評等由「加碼」下修至「持股觀望」（sector-weight），主要基於蘋果最大市場美國第四季的銷售成長可能再次減速。蘋果上個月發表iPhone 15系列手機，售價大致維持不變，部分產業觀察家認為此舉是因應全球智慧型手機市場成長疲軟。

另一方面，根據熟知內情人士指出，蘋果曾經與DuckDuckGo協商，考慮將Safari瀏覽器私密模式的預設搜尋引擎由谷歌換為DuckDuckGo，審理谷歌反壟斷訴訟的法官將於近日公布相關談判細節。