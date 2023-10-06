貨櫃海運亞歐線 再吹漲風

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貨櫃海運歐洲線吹漲風

貨櫃海運亞歐線「漲」風再起，航商除了不願賠錢跑船喊漲，更要為第四季開始的明年長約價談判蓄積籌碼。赫伯羅特、達飛（CMA CGM）陸續宣布從11月1日起調高亞洲到西北歐運價，達飛每40呎櫃漲至1,800～1,850美元，赫伯羅特每40呎櫃漲至約1,750美元，較目前現貨市場行情大漲約500～1,000美元。

在歐系航商率先開盤後，據了解，長榮、陽明等亞系航商的歐洲線也要喊漲，市場傳出可能在20日前後表態。

業界大老分析，這波漲價有兩大重要戰略意義，一是根據過去經驗，大陸十一長假過後復工，11月初貨量出來，航商趁著這波漲勢測試市場，希望找到船貨可接受但航商不賠錢的運價區間。

二是為了即將開始的歐洲線長約談判，拋出定錨價。目前歐洲線現貨市場運價每40呎櫃跌破1,000美元成本線，來到800～850美元，若不使盡洪荒之力拉高現貨價，長約很難談下去。

這是歐洲線今年來第二次喊漲，馬士基、赫伯羅特等在8月曾帶頭喊漲，調高亞洲至西北歐不分類貨品運價（FAK）每20呎櫃漲至1,025～1,050美元，每40呎櫃漲至1,900～1,950美元，以當時現貨市場運價換算，調幅高達30％～50％，但隔周就開始回吐。

業界表示，11月開始進入傳統淡季，今年受到戰爭、通膨、升息等影響，航商此時喊漲，成功率、漲幅、延續性都面臨嚴峻考驗，更根本問題是供需嚴重失衡，今年新造船下水創新高，且萬TEU級大船多數投入歐洲線，這波漲價也在考驗航商是否有護「價」的默契。

第四季進入歐洲線今年長約簽約關鍵期，歐系航商通常擁有較高比例的長約客戶，亞系航商長約比重多在三成以下，去年下半年景氣開始反轉，航商歐洲線長約客戶比例傳出都下降，近期運價破底，更傳出部分航商微調長約價。

根據航商官網或發出的漲價函，海運三哥達飛從11月1日起調高亞洲到北歐運價，每20呎櫃1,000美元，每40呎櫃1,800美元，特殊櫃跟冷凍櫃40呎櫃收1,800美元；海運五哥赫伯羅特從11月1日起亞洲運往北歐貨載每20櫃運價漲至1,050美元，每40呎櫃運價漲至1,750美元。