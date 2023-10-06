紡織業 面臨40年最慘的一年

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近年台灣紡織及成衣業進出口值

受到通膨、升息影響，歐美地區服飾消費市場低迷，紡拓會秘書長黃偉基5日指出，今年是紡織業40年來最慘的一年。在國際品牌去化庫存，採購力尚未恢復至疫情前水平，希望藉今年的台北紡織展（TITAS）廣邀全球15個重點市場、超過71個國際品牌買主來台採購，讓國內紡織業與國際買主能持續接軌，為台灣迎來更多商機與活水。

2023年台北紡織展將於10月17日登場，黃偉基5日在展前記者會上指出，今年TITAS三大核心主題為永續環保、機能應用及智慧製造，參展廠商來自11國、共381家，攤位合計952個。

根據紡拓會統計，今年前八月台灣紡織成衣出口金額合計44.35億美元，較去年同期的63.4億美元，大幅衰退30％，出口數量則減少22％。

觀察今年紡織業接單情形，以出口金額來看，前八月較去年同期衰退三成主因，是第二、三季有不少業者如化纖、紗廠等，以低價出清庫存，用以增加業務收入，使出口金額衰退幅度較明顯；但是觀察第四季訂單已明顯回溫，紡織業對明年市況發展有期待。

黃偉基指出，今年雖是紡織業40年來最慘的一年，但台灣紡織業者仍不氣餒，在今年紛紛進行體質轉型，例如加碼自動化、數位化的投資，或進行海外擴廠，為明年跳高做準備，而今年的台北紡織展規模也恢復到2019年水準。

以今年台北紡織展參展情況來看，黃偉基表示，今年紡拓會邀請的國外買家，對於參展的意願頗為踴躍，且觀察知名指標品牌的庫存，至第三季已明顯下降，由於台北紡織展是10月展出，反映的是明年秋冬的市況，在國外買家參展意願積極、今年6月後全球通膨漲幅趨緩等跡象，也顯示品牌對明市況有較佳的期待。