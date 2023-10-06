新纖吳東昇：紡纖回溫要等明年Q2

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新纖董事長吳東昇5日表示，這波紡纖產業的景氣調整比金融危機的時候還嚴峻、時間還長，對紡纖產業的衝擊更大；整個紡纖產業環境真正回溫，恐怕要等到明年的第二季。

吳東昇指出，從去年下半年至今年上半年，國內紡纖廠都期盼一季會比一季好，但在通膨、升息、消費力道降緩下，市場、客戶的反應還是保守，都以清庫存為主，訂單看不到，紡纖廠的營運真的比金融危機時還差、衝擊的時間更長。

通膨、升息所造成的民眾生活成本增加，在「消費排擠」效應下，更是讓民眾減少對服飾的消費需求降緩，品牌服飾廠庫存增加，自然就對紡品下單保守。

還好今年下半年起，部分客戶端的庫存慢慢去化，吳東昇表示，某些化纖產品的訂單已有回來的跡象。不過他強調，產業景氣今年還是無法完全恢復，仍舊是保守看待。

新纖指出，目前市場仍以剛性需求主導訂單走向。短、急單仍是全球品牌服飾、通路商下單的主流，長單比例仍有待提升。

新纖的營項中，長纖終端庫存消化的差不多，市況開始築底盤整，第三季訂單漸有回溫、預期第四季還不差，長纖產線的稼動率已回到80％～90％；至於工業紗部分，需求、訂單仍比去年疲弱；工程塑膠、瓶用酯粒的市場需求穩定，訂單維持一定水準。

新纖指出，期待大陸電動車下鄉政策可刺激新纖聚酯薄膜、工程塑膠的需求，包括相關連接器、輪胎都會用到新纖的東西。但從政策到落地需要時間，這部分的助長營運動能可能要到第四季才會有明顯的走向。

就整個紡纖產業環境來看，吳東昇認為，真正要感受到回溫，恐怕要等到明年的第二季。

吳東昇指出，整體紡纖產業供應鏈的回溫，預期會從下游的成衣廠開始，再傳往中、上游。成衣、布的訂單增加，客戶才會往上向紗、化纖下單。

至於目前美元強勢、新台幣貶值，吳東昇指出，基本上，對紡纖產業是正面的。而依市況來看，現在的價位應該波動不大了。新纖指出，公司紡品以外銷為主，以美元計價的訂單來說是有利的。