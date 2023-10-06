詐術曝光！保單解約詐騙最常見

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國人平均每人有二張以上保單，許多含保單價值金的保單，遭詐騙集團盯上。警政署5日公布詐騙常見六大類型，其中投資詐騙件數最多，勸誘被害人進行保單質押或解約的詐騙，就歸類在投資詐騙中，有人繳了30多年的保單與保障瞬間化為烏有。

警政署長黃明昭分析，近年主要有六大詐騙類型，即假網拍、假投資、假交友、猜猜我是誰、假冒公家機關、解除分期付款等，前六大類型合計約占整體詐騙案的七成，慫恿民眾拿保單去借款或解約，就是假投資詐騙中的手法之一。

黃明昭表示，去年詐騙案將近3萬件，這還只是統計警方有受理的案件數，有些民眾被騙後可能覺得丟臉或追不回，就沒有報案，這類「黑數」還很多，詐騙態樣也相當廣泛。

國人愛投保儲蓄險，黃明昭指出，現在詐騙集團詐騙的不再只有存款、不動產，還會問受害者「你有沒有保單」，進一步慫恿受害者用保單質押或解約，拿到保價金後，再勸誘投資假的金融商品，導致受害者存了多年的保單或保障全被騙光。

由於假投資是占比第二大的詐騙類型，黃明昭呼籲民眾，只要是「穩賺不賠」、保證「高獲利」等，多半是詐騙的手法，千萬別因此把自己的保單也賠進去。

刑事警察局預防科科長林書立表示，保單類型的詐騙以勸誘「保單借款」最多，例如有一個案是詐騙集團謊稱是檢察官，要求受害者配合調查，加LINE後指示被害人用保單借款7,000元美元，並兌換為新台幣約21.5萬元放到個人帳戶中，再藉由LINE通話騙到提款卡密碼，同時誘騙被害人把提款卡交給上門的假檢察官，等受害人發覺時，帳戶已遭提領一空。

第二個案例是台南有一名女子，因網友提供一個保證高獲利的投資機會，她為能賺取高獲利，除到分行提領自己帳戶中的存款70萬元，又被網友慫恿辦理保單借款130萬元，第一線櫃員察覺有異，通報警察到場瞭解，經警方極力勸阻後，女子才知道是遭投資詐騙，才保住現金與保單。