壽險攜警政署啟動聯防 降低保單被詐風險

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詐騙集團盯上民眾保單，壽險業啟動聯防。壽險公會5日與警政署刑事局簽署反詐騙合作備忘錄，宣示壽險業將共同聯防，防堵保戶被詐騙。壽險公會理事長陳慧遊表示，保單是保戶人生的保障與依據，希望藉由警方分享詐騙案例，強化壽險從業人員教育訓練，以降低保單被詐風險。

陳慧遊指出，要防止保戶被詐騙，壽險公司的第一步是「關懷」，藉由業務員或服務人員的關懷，約可攔下一半以上的詐騙案，但還有另一半的受害者沒有攔阻到，因此將與警政署合作，為壽險做案例分享與教育訓練，與警政署簽署MOU只是一個起點。

壽險業者表示，若保戶要辦理「金流」相關服務，像是保單貸款、解約等，服務中心人員都會保持高度警戒心，主動詢問資金用途。

就第一線服務中心人員的觀察，民眾保單遭詐騙主要有兩態樣，第一是勸誘「保單借款」，之前曾有女子到服務中心說要辦理保單借款，同時不斷詢問「錢何時會匯入？」，服務人員耐心詢問，才知道女子是要將保單借款的錢匯給在國外的男友買機票，假男友還教女子辦完保單借款後將錢匯入虛擬貨幣錢包中。

第二是勸誘保戶「解約或部分提領」，主要是因儲蓄型或投資型保單中有保價金，當保戶突然要申請解約或提領高金額的保價金時，服務中心人員也都會提高警覺，進一步提醒解約後可能出現的權益損失。