公辦都更鬆綁 AMC可以只出錢 投資動能增1,600億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

配合都更危老政策的推動，金管會5日宣布，開放金控及銀行轉投資的資產管理公司（AMC），可擔任公辦都更案的「協議出資者」，以目前金融轉投資14家AMC的規模，投資動能接近1,600億元。

金管會是放寬金控與銀行的轉投資資產管理公司（AMC）營運原則，過去AMC辦理都更或危老重建案，必須擔任起造人，新規定開放可做諮詢、管理顧問，並可作政府主導都更案中的「與實施者協議出資人」，即只出錢，不用擔任都更案推動者。

過去金控或銀行成立的AMC，多是為了降低逾放比，處理金融機構不良債權，但隨著銀行逾放比維持低點，這些AMC業務量大幅下滑，金管會開始推動AMC轉型，2015年開放可協助危樓、海砂屋改建、都更、承受爛尾樓等業務。

近期銀行公會提出建議，認為AMC可協助擴大承作都更、危老案，金管會接受建議並放寬三大限制，內容是：一、AMC可以作為都更或危老重建案的諮詢、管理顧問服務，不一定只能擔任都更或危老案的實施者或起造人。銀行局副局長童政彰表示，過去是要求AMC必須要「重頭做到尾」，擔任實施者或起造人，現在改為可以僅做顧問，且不限公辦、私辦的都更或危老案。

二、AMC可在政府主導的都更案中與實施者共同注資。童政彰說明，現行規定是AMC要擔任實施者或起造人，才可以注資，新規定開放注資公辦都更案，可為此類案件帶來資金動能。

童政彰強調，現行規定AMC的墊款金額，不得超過淨值的7倍，至6月底金控及銀行轉投資的14家AMC的淨值共259億元，即最大墊款金額為1,800億元，6月底14家AMC整體墊款金額僅有227億元，即還有近1,600億元的空間。

三、AMC辦理都更計畫核定前墊付的金額，可不納入銀行法72條之2的限額，能增加AMC的業務承作彈性。童政彰指出，由於銀行辦理都更案已不計入銀行法72條之2的限額，因此將比照銀行的規定，AMC在都更案核定前的墊款，有三類費用免計入72條之2限額，包含規劃設計費用、實施者購置更新單元內建築物及其土地持分價金、實施者辦理容積移轉費用等。