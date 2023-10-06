女力撐起上市企業一片天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

一進入會場，被紅色布景、桃紅色手冊及眾多女董事亮麗桃紅、粉紅及豆沙色等服裝所吸引，好像進入夢幻的粉紅芭比世界，女性領導人一見面嘰嘰瓜瓜聊不完，然後就是揪團到場外看板前大合照，彼此似乎有講不完的話題，還有勞主持人呼叫：「請大家趕快坐定位，論壇要開始了。」

這是9月27日，台灣女董事協會「2023剛柔並濟大未來」論壇的場邊花絮，這就是女性為主的場合與男性最大不同之處。可別小看出現在會場的這群超過250人的娘子軍團，她們掌管的上市企業市值總計可是高達數千億元。

在這個粉紅色的會場裡，只要有男性出現，就會變成獨特的綠葉，連應邀參加地緣政治與談的和碩董事長童子賢，一開場就笑稱：「全場不是粉紅色，就是豆沙色，我好像是誤入叢林的小白兔！」

被女子軍團包圍的崇越董事長郭智輝私下也幽默地說，公司裡沒人敢跟他頂嘴，唯一只有家人（女兒）敢，在21世紀的今天，男性反而是該被保障的少數族群。他提及，根據MSCI統計，2022年全球女性董事比例達31％，也有研究指出女性董事若超過3成，績效比沒有的高出15％，他因此呼籲，「為讓公司績效更好，趕快多請一些女性董事」，引來全場鼓掌。

而特別以影片祝賀的超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也肯定台灣女董事協會對台灣及全世界的重要性，她分享自己故事說，當年剛加入IBM時，她是最年輕、經驗最少，也是唯一女性工程師，有時她很擔心「自己沒有資格坐在辦公桌前」。因此，她鼓勵在場女性領導人，「在組織中，女性不該受限他人看法，最成功的人永遠朝著問題跑去，勇於挑戰及解決最困難的事，創造歷史。」這番話讓在場女性領導人得到不少鼓舞。

根據台灣女董事協會發表的2023「女性治理白皮書」調查的一些數據顯示，至去年12月底，上市公司中，終於在水泥業出現女性總經理，在男性主導的產業中，僅油電燃氣業、玻璃陶瓷業及電子通路業等三大產業，尚無女性領導者。

值得一提的是，去（2022）年全球受地緣政治動盪等因素影響，但女性治理的上市公司營收有成長家數比例仍高達55％（全體上市公司成長家數占比為57％）；在EPS表現方面，女性治理的上市公司有成長比例為50％（全體上市公司成長家數占比為49％），顯示面對外在危機，女性治理的上市公司經營概況仍穩健。

此外，台灣成功的女性老闆特質和男性也有顯著不同。經歷新冠疫情對全球經濟打擊，有高達75％的女老闆逆勢招募人才；有超過83％的女性領導人，鼓勵員工下班後進修學習；有76％的女性領導人支持同遠距工作；關心員工福利的女性領導者更高達91％。

誠如榮譽創會理事長蔡玉玲所言：「不要覺得有歉意，我們可以在世界上占有一席之地。」2023的女性治理白皮書的數據，就是明證。

也難怪共同合作調查的安永會計師事務所所長傅文芳，會露出羨慕的表情說，「有女老闆的企業，幸福度果然會很高，21世紀年輕人若期待在夢幻就業環境內上班，絕不再是空想，找到女老闆去投靠，就馬上有解！」

今年的論壇還有一項創舉，就是在蔡玉玲發想下，邀請三位總統參選人「開箱參選人女性治理政策」，就當選後女性閣員比例及少子化解決對策，來一場政策大車拚，雖然因此注入了一些政治味，但也為「剛柔並濟大未來」論壇，增添不少能見度，創造有趣的時事話題。